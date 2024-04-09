瑞士参加第四届消博会的官方展团示意图。瑞士驻华大使馆供图

人民网北京4月9日电 （记者李琰）记者从瑞士驻华大使馆获悉：今年瑞士将继续参加第四届中国国际消费品博览会（消博会），瑞士官方展团位于消博会主会场海南国际会展中心4号馆4A-01展位，面积90平方米，将以全新的设计展示瑞士传统和创新最具代表性的元素。

瑞士官方展团的一大亮点是以瑞士剪纸方式呈现代表瑞士传统的众多元素，包括阿尔卑斯山、木屋、奶牛和雪绒花。瑞士国家旅游局为瑞士馆的“休闲区“提供了大量瑞士图片素材，使观众仿佛置身于瑞士美景中，在忙碌的看展间隙得以休憩片刻。位于"休闲区"的瑞士酒吧由瑞士高端厨房品牌弗兰卡（Franke）公司作为赞助商，为观众现场提供新鲜烘培的瑞士美味小食。在“展商区”展示的瑞士品牌，将展示瑞士在高端消费品行业的创新领先地位。这些独具特色的体验将为观众提供了解瑞士如何将传统与创新完美融合的机会。

此次瑞士官方展团共有9家参展商向观众展示12个高端瑞士品牌，包括CAVIAR（瑞浔）、Cellcosmet（瑞妍）、Dr. Wild（怀尔德）、Health Boost（Health Boost微营养素）、La Pulovce（拉普瑞斯）、Luminox（雷美诺时）、Mondaine（瑞士国铁）、SatisFeet（瑞丝她）、Swisseve（瑞芙）、SwissGetal（婕她）、Weleda（维蕾德）和Wyeth S-26 ULTIMA（惠氏S-26 铂臻）。消博会是中国举办的唯一以进口消费品为主的国家级博览会。瑞士官方展团不仅为参展品牌提供了一个提升品牌曝光率、寻找商机和促进销售的绝佳平台，也为广大观众提供了一个探索瑞士品牌和生活方式的窗口。

瑞士官方展团项目得到瑞士驻华大使馆大力支持。瑞士驻华大使馆参赞、瑞士贸易与投资处主任周宏瑞将亲临现场与瑞士展商和观众进行深入交流。

(责编：于洋、张悦)