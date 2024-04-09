新华社华盛顿4月8日电 题：所谓“中国干预美国选举”纯属无中生有

新华社记者

近日，美国媒体援引研究人员和政府官员所谓调查结果报道称，中国网络水军假冒美国前总统特朗普支持者，试图影响11月举行的美国总统选举；微软公司也发布所谓报告称，中国将利用人工智能扰乱美国大选。诬蔑中国干预选举，是美国为国内矛盾转移视线的惯用伎俩，中国从不干涉包括美国在内的别国内政，美方的造谣抹黑完全是其干涉主义行为的外部投射。

近年来，每逢选举，美国就有一些人便会炒作所谓“中国干预选举”。2018年9月，时任美国总统特朗普在联合国安理会一次关于核不扩散的会议上随意跑题，信口开河地指责中国试图“干预”当年美国中期选举。2020年大选期间，谋求连任的特朗普及其竞选团队也曾炒作中国“干预”大选，最终被美国国家情报委员会一份发表于2021年3月的报告证实是谎言。

美国指责和污蔑他人的剧本实际上均来自自身的经验。从煽动“颜色革命”到进行武装侵略，美国间接或直接干涉他国内政的事例不胜枚举，互联网时代以来更成为利用网络空间对他国实施“影响力行动”以实现其对外政策目标的“行家里手”。《纽约时报》在报道中声称中国网络水军利用隐蔽社交媒体账号“宣扬阴谋论，煽动美国国内分裂，并在11月大选前攻击拜登总统”。这一桥段岂非似曾相识？路透社披露，美国中央情报局2019年曾发起一项秘密反华行动，指示特工小组“使用虚假的互联网身份”，在中国社交媒体平台散布虚假的涉华“负面叙事”，同时向海外新闻媒体“泄露”其诋毁中国政府的情报，煽动反政府舆论。如此看来，乔装水军在网络上散布谣言分明是美国情报部门对华认知战和信息战的手段，美方显然是拿自己的罪行反诬他人。

这是转嫁矛盾的惯用伎俩。美国政坛闹剧不断、乱象重重。特朗普在总统任内史无前例地两次遭到弹劾；拜登遭共和党人报复，正面临弹劾调查……两党为一己之私不择手段打击对方。眼下，拜登和特朗普大肆对对方进行人身攻击。在如此“有毒”的竞选生态中，美方在拿不出证据的情况下，把一些调侃美国“家丑”的社交媒体账号说成是所谓“中国干预选举”的工具，贻笑大方。美国政客们不反思美国政治极化、腐败堕落的根源性问题，反而把大选乱象与中国生硬勾连，不过是在转移危机，煽动反华情绪，捞取政治资本。

加拿大近日也在炒作类似话题，大概是为了刷存在感吧。

中国在外交政策上一贯秉持不干涉别国内政原则，更不会干预别国选举。美方的诬蔑完全是欲加之罪何患无辞，尽失大国应有的气度和自信。去年11月，中美元首在旧金山会晤，开启了面向未来的“旧金山愿景”，中美关系出现企稳态势。国际社会乐见中美关系改善，推动中美关系持续稳定健康向前发展符合两国人民和世界人民利益。然而，中美关系改善的进程总是起起伏伏，一个重要原因就是美方一些人基于错误的对华认知，试图通过诋毁中国等做法为双边关系制造消极因素，削弱了彼此的互信基础。

中美合则两利，美方应尽早放下对华战略焦虑，按照相互尊重、和平共处、合作共赢三原则，与中方相向而行，不断提升对中美关系的正面预期，推动中美关系朝着稳定、健康、可持续的方向发展。

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