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电影版《再会长江》完成发布会在东京举行

2024年04月09日15:08 | 来源：人民网-国际频道
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电影版《再会长江》完成发布会4月7日在东京举行。人民网 蒋晓辰摄

电影版《再会长江》完成发布会4月7日在东京举行。人民网 蒋晓辰摄

人民网东京4月9日电 （许可）电影版《再会长江》完成发布会4月7日在东京举行。中国驻日本大使吴江浩偕夫人丁玥出席。日中友好会馆会长代行宫本雄二夫妇，原东京国际电影节主席依田巽，日中友好协会副会长桥本逸男，影片中国发行方代表、江苏电影集团总经理胡玺鼎，影片导演竹内亮，女主人公茨姆及妹妹追玛等出席，使馆杨宇公使及有关部门负责人参加。日本知名文艺界人士、影评人、媒体人及学研机构、地方友好团体代表等近200人现场观影交流。

近200名中日嘉宾现场观影交流。人民网 蒋晓辰摄

近200名中日嘉宾现场观影交流。人民网 蒋晓辰摄

发布会首先播放了近两个小时的电影版《再会长江》。影片展现了长江雄伟的自然景观，记录了十年来长江沿岸经济社会发展和民众生活变迁，其中藏族女主人公茨姆通过不懈努力，实现开办民宿的人生梦想的故事感人至深，现场不少观众为此流下热泪。

吴江浩大使（左二）同竹内亮导演（左一）、茨姆（右二）进行现场互动。人民网 蒋晓辰摄

吴江浩大使（左二）同竹内亮导演（左一）、茨姆（右二）进行现场互动。人民网 蒋晓辰摄

影片放映结束后，在观众意犹未尽的回味中，身着藏族服装的女主人公茨姆以出乎意料的方式登场亮相，引起现场阵阵欢呼。随后，吴江浩同竹内亮、茨姆进行现场互动。竹内亮分享了时隔十年再次拍摄长江的亲身感受和轶事趣闻，感叹中国十年来快速发展，城乡面貌和百姓生活极大改变。茨姆介绍了访日感想，表示将来的梦想是继续扩大民宿规模，向更多人介绍家乡魅力，促进环境改善和经济发展。吴江浩结合观影感受，鼓励茨姆通过自身奋斗过上更美好生活，期待竹内亮拍摄更多优秀纪录片，展现客观、真实、鲜活的新时代中国风貌。

中国驻日本大使吴江浩致辞。人民网 蒋晓辰摄

中国驻日本大使吴江浩致辞。人民网 蒋晓辰摄

招待会上，吴江浩致辞表示，《再会长江》以独特视角和精湛拍摄反映了十年来长江沿岸地区的巨大变化，是新时代中国社会发展进步的缩影。中国政府将继续大力推进云南等少数民族地区经济社会发展，为当地民众创造更多福祉。希望日本朋友通过影片认识中国，亲身去中国走走看看，感受现代中国的发展脚步。

影片导演竹内亮致辞。人民网 蒋晓辰摄

影片导演竹内亮致辞。人民网 蒋晓辰摄

竹内亮表示，中国是一个令人神往的国家。希望通过电影作品向日本社会介绍真实中国，推动更多人前往中国、了解中国。

原东京国际电影节主席依田巽致祝酒辞。人民网 蒋晓辰摄

原东京国际电影节主席依田巽致祝酒辞。人民网 蒋晓辰摄

依田巽表示，影片拍摄了长江源头第一滴水，令人印象深刻。如果把日中友好交流比作大海，影片就像是一滴水，希望越来越多这样的影片注入友好交流的汪洋，让日中互信和友谊发扬光大。

来宾与茨姆等人热烈交流并合影留念。人民网 蒋晓辰摄

来宾与茨姆等人热烈交流并合影留念。人民网 蒋晓辰摄

交流现场气氛活跃，欢笑不断。来宾排队与竹内亮、茨姆等热烈交流并合影留念，纷纷表示影片情节动人、感情真挚，使大家对中国现代发展和少数民族地域风土有了更深认知和理解。

《再会长江》将于4月12日起在日本各地主流院线全面上映。影片制作方在横滨中华街配套举办为期两周的“再会长江”主题图片展。茨姆姐妹还将前往群马县与当地民众交流。

(责编：于洋、张悦)

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