人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“机遇·中国”中缅媒体企业交流活动在仰光举行

2024年04月09日14:50 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网仰光4月9日电 （记者谢佳君）4月8日，中国驻缅甸大使馆在缅甸中国企业商会举办“机遇·中国”主题媒体企业交流活动。中国驻缅甸大使馆公参郑志宏发表主题致辞，缅甸各界代表、部分在缅中资企业和商会负责人出席。

郑志宏公参做主题致辞-人民网记者谢佳君摄

郑志宏公参做主题致辞。人民网记者 谢佳君摄

郑志宏向缅甸媒体介绍中国两会情况，表示中国的发展首先惠及的是缅甸等周边邻国，中缅合作前景广阔、潜力巨大。愿持续推动中缅命运共同体建设走深走实，以更多务实合作成果造福两国人民。

缅甸中国企业商会会长、工商银行仰光分行行长刘铭介绍有关情况-人民网记者谢佳君摄

缅甸中国企业商会会长、工商银行仰光分行行长刘铭介绍有关情况。人民网记者 谢佳君摄

缅甸中国企业商会会长、工商银行仰光分行行长刘铭介绍中国企业商会工作进展，表示商会作为中缅友好合作的桥梁，致力于全方位推动中缅投资与经贸合作，愿为两国媒体报道在缅中资企业故事提供协助，共同唱响中缅友好合作主旋律。

参会的中资纺织、电力、电动汽车等企业代表介绍了在缅经营、推动合作、履行社会责任、助力缅经济社会发展等情况，表示缅甸资源较为丰富，具备发展潜力。

与会媒体和企业代表围绕“新质生产力”等话题深入交流-人民网记者谢佳君摄

与会媒体和企业代表围绕“新质生产力”等话题深入交流。人民网记者 谢佳君摄

与会媒体和企业围绕新质生产力等话题深入交流，并就在缅经济合作面临的机遇和挑战坦诚对话。媒体代表表示，中国是缅甸的好邻居，中国发展为缅甸经济社会发展带来新机遇，愿继续讲述中缅友好故事，为推进两国务实合作贡献媒体力量。

(责编：于洋、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部