人民网仰光4月9日电 （记者谢佳君）4月8日，中国驻缅甸大使馆在缅甸中国企业商会举办“机遇·中国”主题媒体企业交流活动。中国驻缅甸大使馆公参郑志宏发表主题致辞，缅甸各界代表、部分在缅中资企业和商会负责人出席。

郑志宏公参做主题致辞。人民网记者 谢佳君摄

郑志宏向缅甸媒体介绍中国两会情况，表示中国的发展首先惠及的是缅甸等周边邻国，中缅合作前景广阔、潜力巨大。愿持续推动中缅命运共同体建设走深走实，以更多务实合作成果造福两国人民。

缅甸中国企业商会会长、工商银行仰光分行行长刘铭介绍有关情况。人民网记者 谢佳君摄

缅甸中国企业商会会长、工商银行仰光分行行长刘铭介绍中国企业商会工作进展，表示商会作为中缅友好合作的桥梁，致力于全方位推动中缅投资与经贸合作，愿为两国媒体报道在缅中资企业故事提供协助，共同唱响中缅友好合作主旋律。

参会的中资纺织、电力、电动汽车等企业代表介绍了在缅经营、推动合作、履行社会责任、助力缅经济社会发展等情况，表示缅甸资源较为丰富，具备发展潜力。

与会媒体和企业代表围绕“新质生产力”等话题深入交流。人民网记者 谢佳君摄

与会媒体和企业围绕新质生产力等话题深入交流，并就在缅经济合作面临的机遇和挑战坦诚对话。媒体代表表示，中国是缅甸的好邻居，中国发展为缅甸经济社会发展带来新机遇，愿继续讲述中缅友好故事，为推进两国务实合作贡献媒体力量。

(责编：于洋、张悦)