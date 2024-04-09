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韩国医生“辞职潮”风波持续 急救系统濒临崩溃

2024年04月09日14:41 | 来源：新华网
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新华社北京4月9日电 韩国实习和住院医生因反对医学院扩招计划发起“辞职潮”以来，多家大型医疗中心人手紧张、运转困难，急救系统已处于崩溃边缘。一些急救医生警告，如果僵局无法化解，他们也将加入辞职队伍。

韩国政府2月初宣布2025学年度高校医学院扩招2000人，遭到医疗界强烈反对。约万名实习和住院医生递交辞呈、罢诊离岗，造成诊疗混乱。

2022年3月22日，在韩国首尔，医务人员运送患者至急救医疗中心。新华社/纽西斯通讯社

2022年3月22日，在韩国首尔，医务人员运送患者至急救医疗中心。新华社/纽西斯通讯社

据韩联社8日报道，截至当日，首尔7家政府指定的大型急救医疗中心中，已有6家因人手不足减少或暂停了部分手术和治疗，在岗医生已不堪重负。从全国范围来看，44家急救医疗中心中超过9家无法正常提供急救服务。

一名急救医生说：“我们看到医院运转出现严重中断，急救系统也到了崩溃边缘。”

韩国急救医生团体表示，如果僵局不能早日化解，急救医生将采取递交辞呈等行动声援实习和住院医生，那将导致“毁灭性后果”。对此，保健福祉部副部长朴敏守8日在例行记者会上呼吁急救医生不要采取任何集体行动。

保健福祉部长官曹圭鸿当天在中央灾难安全对策本部会议上重申医学院扩招2000人的必要性，同时表示愿以开放姿态与医疗界对话。

韩国总统尹锡悦4日与医疗界代表会面，就医疗改革等问题交换意见。韩国媒体指出，从面谈结果来看，双方立场仍有较大差距，政府和医疗界之间的矛盾恐将进一步激化。（李彦南）

(责编：艾雯、崔译戈)

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