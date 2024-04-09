这是4月8日在美国得克萨斯州普莱诺拍摄的日全食景观。新华社发（田丹摄）

新华社华盛顿4月8日电 当地时间8日，北美洲迎来日全食。此次日全食带斜穿北美洲三国墨西哥、美国、加拿大，数千万民众聚集在日全食路径上的不同地点观赏这一天文奇观。

据美国航天局介绍，此次日全食自墨西哥开始，穿过墨西哥部分地区后从美国得克萨斯州进入美国，先后穿过俄克拉荷马州、阿肯色州、密苏里州、伊利诺伊州、肯塔基州、印第安纳州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州、纽约州、佛蒙特州、新罕布什尔州和缅因州。此后进入加拿大，最后于当地时间17时16分左右在加拿大纽芬兰岛的大西洋海岸结束。日全食带宽约200公里，持续时间最长的地点在墨西哥境内，约4分28秒。

据介绍，日全食最早从墨西哥海滨城市马萨特兰登场，接着一路往东北方向前进。一大早，数千民众聚集在海滩，等候日全食到来。当地时间11时8分许，日全食出现，持续约4分钟。

据美国航天局介绍，美国约有3160万人生活在此次日全食路径覆盖的地区。尽管当天美国一些地区出现云层遮盖或恶劣天气等情况，日全食观测受影响，但民众热情丝毫未减。日全食到来时，许多人拥抱、欢呼，一些人喜极而泣，还有人选在日全食到来时刻向爱人求婚。

这是4月8日在美国纽约州普拉茨堡拍摄的日全食景观。新华社发（文森特·约翰逊摄）

此次日全食在美国各地掀起旅游热。得克萨斯州是日全食主要“过境地”之一。据媒体报道，超过100万外州居民和国际游客前往得州观看日全食，许多酒店、房车公园和露营地数月前就订满。得州中部数县还提前宣布进入紧急状态，以调拨财政资源，控制游客数量。

日全食在加拿大先后穿过安大略省、魁北克省、新不伦瑞克省、爱德华王子岛省和新斯科舍省，最后于当地时间17时16分在加拿大纽芬兰岛海岸结束。根据加拿大统计局的数据，加拿大大约六分之一的人口生活在此次日全食路径上。加拿大首都渥太华和最大城市多伦多位处日全食路径的边缘，可以看到几乎接近日全食的景象。

加拿大的各大博物馆、天文馆、公园举办各种观测活动，发放观测眼镜，进行天文科普。各中小学也根据当地的情况放一天或半天的“日食”假。家庭成员聚在一起，或者开车到可以观测到日全食的地方“逐日”，充满了节日气氛。

4月8日，一名女子在美国纽约州普拉茨堡观看日食。新华社发（文森特·约翰逊摄）

日全食为科研人员提供了研究日冕、日全食对地球大气层的影响、地球和太阳相互作用等课题的绝好机会。美国航天局使用WB-57喷气式飞机在日全食路径上空飞行，捕捉日全食图像、收集相关数据并进行科学观测；还在日全食期间发射了三枚火箭，测量大气层电场和磁场、密度、温度变化等，以研究阳光瞬时减弱对地球大气层的影响。当天也有许多研究人员在各地动物园观测和记录日全食期间的动物行为变化，了解日全食对动物的影响。

美国航天局称，下一次美国本土可见的日全食要等到2044年8月23日。

日食分日全食、日环食和日偏食。当月亮运动到太阳和地球中间，月亮、太阳、地球刚好在一条直线时，就会发生日食现象。日全食是在地球上的部分地点太阳光被月亮全部遮住的天文现象。据美国航天局介绍，全球平均每年发生2至3次日食，日全食的发生频率约为每3年2次。据天文学家测算，地球上同一地点需间隔约375年才可能看到下一次日全食。（参与记者：谭晶晶、徐剑梅、林威）

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