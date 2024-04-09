新华社华盛顿4月8日电 中国驻美国大使馆发言人8日表示，近年来，美国边境执法人员持续无端滋扰、盘查、遣返中国来美人员特别是留学生、学者。对于此类案件，中方坚持“发生一起，交涉一起”，直至问题得到解决。

据不完全统计，2021年7月至今，遭美方无端滋扰盘查遣返的中国公民近300人，其中持有合法有效材料的留学生超过70人。2023年11月以来，仅在华盛顿杜勒斯机场就发生了10起中国留学人员入境时受滋扰、盘查并被注销签证遣返事件。

2023年12月，一名中国来美访学人员在杜勒斯国际机场入境时受滋扰，美边境执法人员在“小黑屋”对其进行了3轮次长达10小时盘查，最后该人员被注销签证并被永久禁止入境美国。2024年2月，另一名来美访学人员在旧金山国际机场入境时被扣押22小时，4名执法人员在“小黑屋”连续对其盘问12小时，最后该人员被注销签证、遣返回国，并被禁止5年内入境美国。类似事件层出不穷，近期更是愈演愈烈。

发言人说，美方的做法远远超出正常执法范围，带有强烈意识形态偏见，严重侵犯当事人正当合法权益，严重干扰中美正常人员来往，严重违背中美元首关于加强和便利两国人文交流的共识。中方强烈不满，坚决反对。

发言人表示，中国驻美国大使馆及有关总领馆已向美国务院、白宫国安会、国土安全部及海关与边境保护局等多个部门提出交涉。

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