卢旺达驻华大使詹姆斯·基莫尼奥（陆宁远/摄）

海外网4月8日电 中非合作论坛新一届会议将于今年秋天在中国举办。卢旺达驻华大使詹姆斯·基莫尼奥4月7日接受海外网采访时表示：“我们对中非合作论坛新一届会议充满期待，相信此次会议将反映非洲国家的发展愿景，进一步促进非中合作共赢。”

基莫尼奥表示，中非合作论坛不是一个只发表政治宣言的“清谈馆”，而是将宣言转化为一个个具体合作项目。以卢旺达为例，中非合作论坛框架下的诸多项目给卢旺达带来实实在在的好处，中国帮助卢旺达修建医院、道路、水电站，助力卢旺达发展教育、技术。在中非合作论坛每届会议上，与会各方会评估上届会议成果落实情况，并商定下步合作规划。“我们期待通过中非合作论坛新一届会议进一步推动卢中、非中在经贸、基础设施、卫生、教育、农业等各领域合作。”基莫尼奥说。

基莫尼奥说，30年来，卢旺达一直在努力实现民族和解与国家重建。在这个过程中，中国始终支持卢旺达发展振兴，非常感谢和赞赏中国对卢旺达的支持。近年来，中国提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，这些倡议都有助于建设一个更加安全和繁荣的世界。（海外网 毛莉）

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