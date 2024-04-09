新华网悉尼4月8日电（记者梁有昶）甲辰年澳大利亚华侨华人恭拜轩辕黄帝大典当地时间7日上午在悉尼举行。中国驻悉尼总领馆负责文化事务的参赞衔领事王书羽、悉尼中国文化中心主任刘东以及来自澳大利亚各界的华侨华人代表500多人参加了此次活动。

澳洲中国和平统一促进会会长、澳大利亚潮州同乡会会长李国兴在致开幕辞时说，在悉尼举行恭拜轩辕黄帝大典活动，其目的就是让更多的海外侨胞深入了解中华民族源远流长的历史，使我们在海外感受到同为华夏儿女的强烈归属感和民族自豪感。

王书羽在致辞中表示，黄帝文化是中华民族的精神标识。由澳大利亚华侨华人发起主办的恭拜轩辕黄帝大典活动多年来也逐渐成为当地华侨华人在澳弘扬中华文化传统、增强文化认同感、促进中澳文化交流互鉴的重要活动。

澳大利亚国际文化产业协会主席杨志唯在代表主办方发言时说，澳大利亚华侨华人恭拜轩辕黄帝大典活动至今已经举办8届，深受越来越多的澳大利亚华侨华人的喜爱和期待。大典组委会秉承积极促进澳中友谊、传承中华传统文化、积极融入当地多元文化社会的理念，搭建拜祖文化平台，让身居澳大利亚的华侨华人通过庄严隆重的拜祖仪式释放思乡情怀。

当天的活动沿用黄帝故里拜祖大典“同根同祖同源、和平和睦和谐”主题，以醒狮表演“迎拜始祖”拉开序幕，共包括“敬献花篮”“奠帛进馔”“恭拜始祖”“恭读拜文”“高唱颂歌”“乐舞敬拜”“祈福中华”“世界和平”九项议程。

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