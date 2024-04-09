中国日报网4月8日电 据美联社（AP）报道，美国烟酒枪炮及爆炸物管理局（ATF）前几日公布的最新数据显示，在2017年至2021年的五年中，美国超过6.8万支非法贩运枪支是通过无需进行背景调查的无证照经销商获得的，占美国非法贩运枪支总数的54%，而这些枪支被用于368起枪击案。由于无照经销商无需保留销售记录，因此联邦工作人员难以追查到武器的原始买家。

美联社（AP）报道截图

这份应美国司法部长梅里克·加兰德（Merrick Garland）要求发布的报告是20多年来美国首次对枪支走私调查进行的深入分析，它审查了2017年至2021年间ATF已结案的9700多起枪支贩运调查。枪支贩运是指为了犯罪目的或拥有枪支而故意将枪支转移到非法市场。而在ATF调查的枪支贩运案件中，占第二大份额的是有人为自身无法合法获得枪支的人“代购”。

报告显示，在近25%的案件中，非法贩运的枪支被用于实施其他犯罪，其中包括260多起谋杀案和220多起谋杀未遂案。而在为枪支贩运提供便利的贩运者中，从种族来看，53%为白人；按照性别划分，84%为男性；就国籍而言，95%为美国公民。追踪到的枪支原始买家60%是以前曾被定罪的重罪犯，48%是25至34岁的年轻人，而17岁及以下的青少年的年度占比上升了近10%。

“因此，数据显示，那些非法贩卖枪支的人，无论是在后备箱、枪支展还是网上非法贩卖枪支，都对美国枪支暴力事件负有责任。”德特尔巴赫说，“简而言之，（他们）不能在非法为武装暴力分子提供帮助的同时不为随之而来的暴力负责。”

此前，美国政府曾单独提出了一项规定，要求数千名枪支销售商获得许可证并进行背景调查。司法部表示该规定针对的是从事枪支销售业务的销售商，但提议很快遭到了枪支权利组织的抗议，他们认为这可能会使那些有时会出售自己枪支的普通人受到牵连。

另据美国新闻门户网站Regtechtimes6日报道，这项调查结果表明，越来越多的人参与非法进行的无证枪支交易，这加剧了武器流入黑市，而罪犯、帮派成员和其他暴力罪犯通常都在黑市获得枪支。与此同时，这份报告还确定了枪支贩运来源和渠道的趋势，其中值得注意的是56%的调查案件为州内贩运，32%涉及州际贩运。除了州际贩运占主导地位的东北部地区外，州内贩运是常态。而一些特定的州和地区仍然是枪支贩运者的“重点关注地”。

《纽约时报》（The New York Times）4日的报道指出，整份报告证实了人们长期以来对贩运模式的假设。在大多数地区，武器都是在一个州内运输，通常藏在汽车或卡车中。但东北部是个例外，该地区虽枪支管理严格但运输通道开放，枪支很容易从国内其他地区流入，尤其是东南部。

《纽约时报》（The New York Times）报道截图

报道称这项调查生动地描绘了一个“武装到牙齿”的国家。据联邦枪支贸易统计，2000年以来，美国每年生产的枪支数量几乎增加了两倍，并在过去三年里急剧飙升。这些数据记录了美国持枪者的消费需求发生了巨大的变化并产生了深远的影响：从2009年开始，用于个人防护的格洛克式半自动手枪的销量开始超过通常用于狩猎的步枪。

这份306页的文件中的另一项统计数据引发了执法人员的担忧。美国警方在2021年收缴了19344支私人制造的枪支，这些无法追踪的自制武器被称为“幽灵枪”，比2016年增加了十倍。

（编译：马芮 编辑：高琳琳 韩鹤）

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