本轮巴以大规模冲突持续已经有6个月的时间，以色列和哈马斯之间仍未出现达成停火的明显迹象。加沙地带目前面临严峻的人道主义灾难，普通民众被迫在废墟之上和饥饿之中艰难求生。

总台报道员 奥萨马：我身后就是加沙城的希法医院，此前以色列军队袭击了这里，目前该医院已经停止服务。以军此前的袭击造成大量民众身亡，还有一些人被捕，医院设施被毁并发生火灾，之后加沙地带卫生部门宣布，该医院完全停止服务。我们注意到，这里现在没有医务人员，没有手术室，也无法提供任何类型的医疗服务。

由于加沙城民众十分依赖希法医院，希法医院的毁坏加剧了当地的人道主义灾难。据总台报道员了解，目前，加沙地带北部有许多病人在遭受饥饿和脱水，并且多数加沙地带特别是北部的民众正在遭受饥荒，已经有十余人因饥荒而死亡。就在7日上午，以军还曾进入加沙城西南部，发动了短暂的军事行动。

总台报道员 奥萨马：我们还观察到，我身后的希法医院附近的民居被大量摧毁，医院附近的民房全都成为以军袭击目标。只因为以军考虑到这些房屋可能对驻扎在医院的以军构成危险。这景象非常悲惨，这里还有一处临时墓地被炸毁，其中埋葬的大量遗体已不知去向。这里埋葬的是以军第一次围攻希法医院时身亡的人。这次是以军第二次围攻希法医院，而这次围攻对于医院以及附近的每个人来说，都是痛苦和血腥的回忆。

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