人民网东京4月8日电 （记者朱玥颖）电影版《再会长江》完成发布会7日在日本东京举行。日本知名文艺界人士、影评人、媒体人及学研机构、地方友好团体代表等近200人现场观影交流。

中国驻日本大使吴江浩致辞表示，《再会长江》以独特视角和精湛拍摄反映了十年来长江沿岸地区的巨大变化，是新时代中国社会发展进步的缩影。中国政府将继续大力推进云南等少数民族地区经济社会发展，为当地民众创造更多福祉。希望日本朋友通过影片认识中国，继而亲身去中国走走看看，感受现代中国的发展脚步。

《再会长江》导演竹内亮表示，中国是一个令人神往的国家。希望通过电影作品向日本社会介绍真实中国，推动更多人前往中国、了解中国。

原东京国际电影节主席依田巽表示，影片拍摄了长江源头第一滴水，令人印象深刻。如果把日中友好交流比作大海，影片就像是一滴水，希望越来越多这样的影片注入友好交流的汪洋，让日中互信和友谊发扬光大。

据悉，《再会长江》将于4月12日起在日本各地主流院线全面上映。影片制作方在横滨中华街配套举办为期两周的“再会长江”主题图片展。

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