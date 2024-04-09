新华社华盛顿4月7日电 美国大选手记｜国会山上演“退群潮”

新华社记者熊茂伶

今年11月，美国将举行包括国会议员选举在内的多项选举活动，然而近期却有多名议员在选举来临之际选择辞职，或表示不会竞选连任。据美国广播公司统计，美国本届国会迄今已有48名众议员离职或宣布将离职，占众议员总数的11%。不少选择“走人”的议员都将离职原因归咎于民主、共和两党之间的恶斗和各自政党的内斗。

此前宣布辞去科罗拉多州国会众议员职务的共和党人肯·巴克在解释辞职原因时说，这届国会自成立以来，就充斥着弹劾等各种争斗，议员们仅关注一些传递政治信号而毫无实质用处的议案。“这是我在国会9年零3个月以来最糟糕的一年。在与前议员们交谈后，（我认为）这是国会近40至50年来最糟糕的一年。”

美国《丹佛邮报》说，这将是超过40年来首次在美国国会众议院中没有代表科罗拉多州的众议员。

印第安纳州共和党籍联邦众议员格雷格·彭斯今年初宣布将在11月大选后退休。他表示对众议院在2023年“一事无成”感到失望。他还说，共和党内斗是促使其选择离开的主要因素之一。

美国布鲁金斯学会高级研究员达雷尔·韦斯特在接受新华社记者采访时说，议员们对缺乏政策进展、政治两极分化感到沮丧，觉得自己“成就甚微”。美国马里兰大学国际和安全研究中心研究员克莱·拉姆齐表示，政治观点的两极分化已使国会两院成了“令人不愉快的工作场所”。

从枪支管控到非法移民，美国两党在诸多议题上相互攻击掣肘，导致各种社会问题长期得不到解决、愈演愈烈。前白宫办公厅主任赖因斯·普里伯斯称，在美国政治中，“分裂”就能带来好处，两党内观点极端的人更“吃香”。

卡内基国际和平研究院文章指出，自20世纪80年代以来，美国两党内部开始青睐观点更加极端的候选人，他们认为这样在选举中获胜的概率更大，而结果也确实如此。几十年来，美国政客意识形态两极分化的趋势一直在稳定地、不间断地增强。

政治极化在党派内部也引发严重矛盾。去年，美国共和党内斗屡掀波澜。去年年初，历经5天共计15轮表决，共和党人凯文·麦卡锡才与党内极端保守派达成相互妥协，得以当选众议院议长，可还没干到一年，就因围绕拨款案的内斗遭罢免，成了美国历史上首个被投票罢免的众议长。迈克·约翰逊接棒“待遇”好一点，经4轮投票当上了议长，可眼下也有共和党人威胁要罢免他。

一些温和派政客抱怨说，众议院已经被右翼势力掌控，一小部分共和党保守派可以决定法案是否获得通过。曾任共和党全国委员会主席的普里伯斯称，众议院435个席位中，大约20个席位就可以掌控立法结果。

美国《波士顿环球报》评论说，我们有太多来自两党的政客不再把颁布立法、寻找常识性解决方案作为自己的行动目标。相反，太多的人只想通过“掌控”另一方来“胜出”。

美国艾奥瓦州前众议员格雷格·丘萨克在展望今年大选时说，长期以来，美国新当选的国会议员对实际治理没什么兴趣，只把国会当作一种“社交平台”。就像在社交平台上获得点赞一样，这些议员试图通过在国会的“表演”获取政治资本，赢得当选、连任甚至政治生涯更进一步的机会。

时至今日，这波国会山“退群潮”，在很大程度上反映出处在美国政治顶端的人也开始对美国政治体制产生幻灭。

(责编：崔越、刘洁妍)