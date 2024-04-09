新华社北京4月8日电 题：美国选举政治的“钱规则”

新华社记者谢彬彬

日前，已锁定美国共和党总统候选人提名的特朗普宣布，他在佛罗里达州的一场筹款活动上共募得资金5050万美元。这一数字刷新了现任总统、民主党人拜登不久前创下的2500万美元单场政治活动最高筹款纪录。今年的美国总统选举，又是一场凶猛的“烧钱”竞赛。

长期以来，金钱是美国选举中的主导因素，谁能筹集到更多资金就有更大赢面，候选人与“金主”达成“押注—回报”的默契，资本的力量通过政治的权力渗透、影响美国社会方方面面，构成与金钱深度绑定的“美式民主”。

近年来，美国选举费用一路飙升，金钱与政治的联姻越发紧密。2020年美国大选总支出高达140亿美元，是2016年的2倍和2008年的3倍，其中总统选举花费达到66亿美元，国会选举花销超过70亿美元。有美国研究机构预测，2024年将是美国史上最昂贵选举周期，仅各竞选人在政治广告一项上的花销合计就将超过100亿美元。参与竞选的资金门槛越来越高，民众虽有投票权，却无法对政治产生实际影响，让美式民主标榜的“自由竞选”成了空洞的口号。美国学者托马斯·戴伊、哈蒙·齐格勒和路易斯·舒伯特合著的《民主的反讽：美国精英政治是如何运作的》一书指出，现在美国民众基本上不再相信政府是为大众利益服务的，大部分人都认为美国政治制度由少数大型利益集团操控，且往往是为了他们自己的利益而把民众利益抛在脑后。

党争对立加剧是导致竞选成本“水涨船高”的重要原因。近年来，美国社会极化、民意撕裂，两党及其支持者争夺选民的争斗异常激烈，为了“购得”未来主导资源分配的政治权力，不断追加押注进而推升竞选成本。政治人物尤其善于将社会矛盾话题转化为争取民意的工具，越极化，效果越好，这些矛盾涉及气候变化、堕胎、贸易、移民等经济民生的方方面面，党争博弈的议题越来越多，这意味着两党需要在更多的政策制定上投入资金打广告以争取民意。此外，在党争加剧背景下，候选人相互攻击诋毁以及两党彼此倾轧的算计同样耗资不菲。《日本经济新闻》刊文指出，据广告业界预测，今年大选中政治广告的费用激增，其中七成是用来攻击政敌的“负面广告”，动用“钞能力”的诽谤战争将愈演愈烈。

这种金钱至上、权钱交易的基因深入美国政治体系各个层面。枪支暴力泛滥，背后离不开枪支利益集团投入巨资支持拥枪的政客、阻止控枪法案通过；毒品泛滥成灾，背后也离不开大型药企的大量游说和政治捐款。竞选花钱如流水，但对年久失修的基础设施投入却相当“谨慎”，前不久马里兰州巴尔的摩发生的大桥坍塌事故揭露了全美基础设施破败的真实现状。美国如今堆积如山的社会经济问题，是长期以来权力为金钱服务，政客对民意充耳不闻、对民生漠不关心的结果。

长期以来，军工企业资助国会议员实现个人政治目标，议员们批准巨额军费投桃报李并借机牟利，国防部高官提供源源不断的军购合同，通过政商之间的“旋转门”穿梭套利……为了维持这条巨大利益链的运转，这个由军方、军工企业与政客捆绑形成的利益集团不断在全球范围内挑起冲突、制造战乱，令许多国家和地区陷入战乱动荡。葡萄牙国际问题专家桑德斯表示，美国外交政策及民主由军工复合体等寡头操控，他们获取巨大利润的方式之一就是让世界长期处于战争之中，日益依赖美国军售。

今天美国的政治现实中，美元驾驭权力，成了名副其实主导竞选的“钱规则”。在金钱作用下，美国政治呈现出精英政治与大众民意、政策制定与社会现实之间的脱节。正如美国历史学家查尔斯·比尔德对美国制度的形容：一伙资本家投机商“成功哄骗普通民众接受一个有利于少数显贵的政体”。

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