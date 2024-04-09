新华社日内瓦4月8日电 瑞士主流媒体《新苏黎世报》日前发表题为《中国是新的科技强国，我们必须学会与其打交道》的评论文章认为，西方对华科技禁令不是正确的应对方式，既缺乏法律依据，也不符合自由市场的基本理念，对中国科技的“粗暴”禁令并不能奏效。

文章说，“中国制造”已不再仅适用于塑料玩具，华为的电信设备、比亚迪的电动汽车、社交软件Tiktok以及电商应用Shein等源自中国的高科技产品正在进入发达国家民众的日常生活，而美国作出的反应措施是限制华为的贸易、强令Tiktok“易主”，还有游说集团要求禁止Shein，以及对中国电动汽车征收惩罚性关税等。

评论认为，西方对中国高科技产品“风险”的担忧没有事实依据，广泛的禁令在法律上站不住脚，不合理且具有歧视性。这种禁令也违背了自由市场原则。来自中国的竞争对手能给西方带来好处，它们刺激了西方企业，例如，德国大众在中国合肥开设一个巨大的研发中心，以推进其电动汽车业务；美国脸书等公司效仿Tiktok推出了短视频应用。这些企业行为最终受益的是消费者。

文章说，如果自由市场经济不能依靠自由贸易，而是依靠贸易保护主义并进而导致创新遭到抑制，这是对自由市场经济本身的讽刺。

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