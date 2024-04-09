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日本2023财年企业破产数量超过9000家

2024年04月09日08:30 | 来源：新华网
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　　新华社东京4月8日电（记者钟雅　刘春燕）日本民间企业信誉调查机构东京商工调查所8日发布的报告显示，随着新冠疫情期间政府发放的优惠贷款陆续到期，部分企业资金状况恶化，2023财年（2023年4月至2024年3月）日本破产企业数量大幅增加。

　　报告说，上一财年日本负债额超过1000万日元（1美元约合152日元）的破产企业数量同比增加31.58%至9053家，破产企业的总负债额超过2.46万亿日元。

　　报告显示，破产企业的总负债额连续两年同比增加。2023财年，破产企业以从业人员较少的中小企业为主，所统计的10个行业破产企业数量全部同比上升。

　　相关分析指出，破产企业数量大增的主要原因是，2023年起，日本政府新冠疫情期间发放的免息无担保贷款进入集中还款期，许多业绩不佳的中小企业不堪重负。另外，物价上涨以及为应对劳动力短缺而提高工资等因素也大幅增加了企业经营成本。

　　报告说，由于今年4月以后日本政府在疫情期间为中小企业提供的免息无担保贷款将迎来偿还高峰，预计资金周转困难的企业还会继续增加。

(责编：崔越、刘洁妍)

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