新华社莫斯科4月8日电（记者陈汀）扎波罗热核电站8日在社交媒体账号上发布消息说，一架无人机当天在核电站上空被击落，核电站安全未受到威胁。

消息说，被击落的无人机坠落在核电站6号机组建筑顶部。消息还说，乌克兰武装力量正持续袭击该核电站。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫8日表示，乌克兰武装力量对扎波罗热核电站的袭击是“非常危险的挑衅行为”，“将引发非常糟糕的后果”。

扎波罗热核电站前一日曾遭无人机袭击。据俄罗斯媒体报道，乌克兰军方7日对扎波罗热核电站区域发动了无人机袭击。国际原子能机构同日表示，据在扎波罗热核电站的机构专家证实，当天对该核电站的无人机袭击导致其6号机组受损，但未对核电站安全造成威胁。

乌克兰国防部情报总局发言人尤索夫7日在总局官网发表声明，否认乌方实施了对扎波罗热核电站的无人机袭击。尤索夫说，乌方没有参与对扎波罗热核电站发起的任何军事挑衅行为，并强调俄军必须从该核电站撤军。

扎波罗热核电站是欧洲最大核电站之一。2022年2月俄乌冲突爆发后，俄罗斯控制了该核电站。此后，该核电站多次遭到炮击，引发关注。（参与记者：李东旭）

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