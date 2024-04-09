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中国代表：中方为维护国际公道正义行使否决权受到广泛支持

2024年04月09日08:19 | 来源：新华网
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　　新华社联合国4月8日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表团临时代办戴兵8日在联合国大会否决权使用会议上表示，3月22日，中国同阿尔及利亚、俄罗斯一道，在安理会对美国提出的加沙局势决议草案投了反对票。中方这一决定基于维护国际公道正义，基于维护《联合国宪章》宗旨和尊严，基于维护安理会的责任和权威，也是充分考虑到阿拉伯国家对这份草案的严重关切和强烈不满。

　　戴兵说，加沙冲突爆发以来，国际社会早已形成停火止战的压倒性呼声，迫切期待安理会采取实质行动。而美国作为对当事方有重要影响力的国家，却一再阻挠安理会就停火发声，并先后四次否决安理会推动实现立即停火的行动努力。此后美方提出了决议草案，但在最核心的停火问题上含糊其辞，玩弄文字游戏，实质就是企图通过为停火设置前提条件，挟持安理会为其错误的政策主张背书。美国的决议草案背离了安理会成员已有共识，与国际社会的期待背道而驰。如果通过，意味着加沙的杀戮还将继续，意味着违反国际法、国际人道法的恶行还将继续。对这样一份将带来严重后果的决议草案，中方毫不犹豫地行使了否决权。作为常任理事国，中方勇担责任，赢得了国际社会的广泛支持。

　　戴兵表示，事实证明，正是中国和有关国家坚持原则、主持正义，坚决果断行使否决权，才迫使美国认识到不能也无法再继续阻挠安理会走上正确方向、迈出关键步伐，为安理会随后通过10个非常任理事国提出的要求加沙立即停火的第2728号决议扫清了障碍、创造了条件。中方行使否决权与安理会绝大多数成员所作努力是一致的，经得起历史检验。

　　戴兵强调，第2728号决议是加沙冲突爆发5个多月后，安理会通过的第一份明确要求立即停火的决议。全面落实决议要求是当前最紧迫的任务。安理会的决议具有约束力，必须全面执行。这是《联合国宪章》规定的义务，也是每个国家在加入联合国时作出的承诺。这一点毋庸置疑，不容挑战。令人难以置信的是，第2728号决议刚刚通过，美国代表当场就宣称决议不具有约束力。美方的言行不符合作为安理会常任理事国的身份，亵渎了作为安理会成员应该承担的责任，严重损害安理会的权威和信誉。

　　戴兵说，中方敦促以色列郑重履行联合国会员国义务，切实遵守安理会决议要求，立即停止对加沙地带的军事进攻，停止对加沙地带民众的集体惩罚；立即解除对加沙地带的封锁和对人道物资准入的人为设障，全面配合开放所有陆路口岸。中方敦促美国作为安理会常任理事国，切实承担自身责任，维护安理会权威，认真落实并推动以色列全面落实安理会第2728号决议。中方支持安理会根据形势发展采取进一步必要行动。如果安理会决议不能得到及时有效执行，加沙冲突持续延宕，其负面外溢影响将进一步加剧。

　　戴兵表示，巴以问题久拖不决的症结在于“两国方案”没有得到落实。中方支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国。巴方已要求安理会重启审议巴方提出的申请，中方支持安理会尽快就此采取行动。

　　联大2022年4月通过决议，规定联大主席应在安理会一个或多个常任理事国投出否决票后10个工作日内召开联大正式会议，就投否决票所涉问题进行辩论，除非联大正就同一问题举行紧急特别会议。

(责编：崔越、刘洁妍)

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