人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

安理会重新审议巴勒斯坦成为联合国正式会员国的申请

2024年04月09日08:18 | 来源：新华网
小字号

新华社联合国4月8日电（记者尚绪谦）联合国安理会8日重新审议巴勒斯坦提出的成为联合国正式会员国的申请，决定将此申请交由其常设的接纳新会员国委员会处理。

安理会8日上午首先就巴勒斯坦的申请进行了闭门磋商，之后举行公开会，决定将此申请交由接纳新会员国委员会处理。该委员会由安理会15个成员组成，8日下午开议，形成结论后报告安理会。安理会然后决定是否向联合国大会提出建议。

根据《联合国宪章》，联合国接纳新会员国，需经安理会推荐，由联合国大会作出决定。由于接纳新会员国为实质性议题，安理会的决定需要至少9个安理会成员同意且未遭常任理事国否决。联大表决则需要会员国三分之二多数同意。

巴勒斯坦常驻联合国观察员4月2日致函联合国秘书长古特雷斯，要求重新审议巴勒斯坦2011年提出的成为联合国正式会员国的申请。古特雷斯3日将此函转呈安理会。

巴勒斯坦2011年9月向时任联合国秘书长潘基文递交成为联合国会员国的正式申请，但未获安理会通过。2012年11月29日，联合国大会通过决议，给予巴勒斯坦联合国观察员国地位。

(责编：崔越、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部