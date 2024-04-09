新华社联合国4月8日电（记者尚绪谦）联合国安理会8日重新审议巴勒斯坦提出的成为联合国正式会员国的申请，决定将此申请交由其常设的接纳新会员国委员会处理。

安理会8日上午首先就巴勒斯坦的申请进行了闭门磋商，之后举行公开会，决定将此申请交由接纳新会员国委员会处理。该委员会由安理会15个成员组成，8日下午开议，形成结论后报告安理会。安理会然后决定是否向联合国大会提出建议。

根据《联合国宪章》，联合国接纳新会员国，需经安理会推荐，由联合国大会作出决定。由于接纳新会员国为实质性议题，安理会的决定需要至少9个安理会成员同意且未遭常任理事国否决。联大表决则需要会员国三分之二多数同意。

巴勒斯坦常驻联合国观察员4月2日致函联合国秘书长古特雷斯，要求重新审议巴勒斯坦2011年提出的成为联合国正式会员国的申请。古特雷斯3日将此函转呈安理会。

巴勒斯坦2011年9月向时任联合国秘书长潘基文递交成为联合国会员国的正式申请，但未获安理会通过。2012年11月29日，联合国大会通过决议，给予巴勒斯坦联合国观察员国地位。

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