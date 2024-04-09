新华社大马士革4月8日电（记者程帅朋 冀泽）伊朗外长阿卜杜拉希扬8日在叙利亚首都大马士革表示，美国对以色列袭击伊朗驻叙利亚使馆的行为负有责任。

阿卜杜拉希扬当天在大马士革与叙外长梅克达德会谈后举行联合记者会。阿卜杜拉希扬说，以色列袭击伊朗驻叙使馆使用的是“美国战机和导弹”。美国拒绝谴责以色列的袭击行为，说明“华盛顿为以色列犯下这一罪行开了绿灯”。美国对“这起恐怖事件”负有责任，并且必须承担责任。他同时表示，伊朗对驻叙使馆遭袭一事不会没有回应，以色列将为其“罪行”受到惩罚。

梅克达德在记者会上表示，以色列袭击伊驻叙使馆的行为违反了国际法和人类价值观。

两国外长当天共同出席了伊朗驻叙利亚使馆领事部门新址开放仪式。叙利亚总统巴沙尔当天会见了阿卜杜拉希扬，双方讨论了两国关系、加沙地带冲突和地区局势等。

新华社记者8日就伊朗外长的说法致电美国国防部。美国国防部官员在电话中对新华社记者表示，美方“可以有力地驳斥”伊朗方面的说法，“美军没有参与发生在大马士革的袭击事件”。

伊朗驻叙利亚使馆领事部门建筑1日遭导弹袭击，造成至少13人死亡。伊朗方面说，死者中包括伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”高级指挥官。伊朗和叙利亚说袭击由以色列发动，伊朗最高领袖哈梅内伊和总统莱希均誓言报复。（参与记者：邓仙来）

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