人民网北京4月8日电 （记者张丽娅、袁蒙）日本松山芭蕾舞团青年代表团日前访问北京，先后走进北京舞蹈学院、中央芭蕾舞团、中央戏剧学院交流学习，并参观故宫、中国共产党历史展览馆等，感受中国传统文化的深厚底蕴，了解中国共产党的历史和中国经济社会发展成果。

3月26日上午，松山芭蕾舞团总代表清水哲太郎、团长森下洋子率代表团一行来到中央芭蕾舞团。清水哲太郎兴奋地向代表团成员介绍说：“这里是我的故乡。”据悉，上世纪60年代，清水哲太郎曾在中央芭蕾舞团学习芭蕾舞。松山芭蕾舞团还曾表演中央芭蕾舞团的《红色娘子军》等剧目。

代表团参观了中央芭蕾舞团历史展，观看了中央芭蕾舞团舞蹈学校学生汇演，并跟随中方教师一同上课。

清水哲太郎鼓励舞蹈学校的学生们并表示，芭蕾艺术的目的是为了全世界人们的幸福，而他正是在中央芭蕾舞团求学时领悟到了这一点，希望学生们以此为目标继续努力。

代表团成员近百人，由松山芭蕾舞团演员和芭蕾舞学校学员组成。松山芭蕾舞学校学员德库斯曼雷在交流活动结束后感叹：“中国学生的芭蕾舞水平很高，自己也要加油了。”学员近藤优里亚说：“通过这次访问，我再次强烈感受到应珍惜与中国的联系，今后也将更加珍重与中国朋友的友谊。”学员外谷大翔表示：“我们将以此次为契机，努力成为日中友好的桥梁。”

代表团此次应中国人民对外友好协会和中日友好协会邀请，在中日两国《关于加强青少年交流的备忘录》项目框架下来华访问交流，先后到访北京、上海，为期一周。

(责编：于洋、张悦)