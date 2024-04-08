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尽快增加航班是解决中美旅行难问题的关键

章思远
2024年04月08日11:18 | 来源：人民网-国际频道
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从北京飞到纽约分几步？花几万块钱买直飞机票，一步到位，土豪请随意。但直飞不是每天都有，来一场说走就走的旅行怕是不容易。如果有预算控制，那就只能选择总时长达24小时甚至36小时的转机行程，也得花上大几千元才能到达大洋彼岸。难怪不少人感叹，这年头飞趟美国怎么这么难？

疫情对国际航空市场的冲击是史无前例的。疫情前，中美间每周有超过300班直飞航班，2018年运送了超过850万人次，那时淡季的直航票价最低只需要三千多人民币。疫情后的2023年8月，两国间每周只有12个直航。随着两国关系氛围逐渐回暖，直航数量也逐月缓慢恢复。中美元首旧金山会晤前，航班数量增加到每周70个（中美航司各35个），实际执飞的情况是中方35个，美方31个。

为什么美国航司没有飞满35班？这里面原因很多，主要还是利润问题。一方面，目前中方人员出行市场需求高于美方，中国航司有天然竞争优势。另一方面，非市场因素导致不少美东来华航班需要绕飞。

航班少、机票贵，直飞少、转机时间长，中国航司增班积极、美国航司冷淡。这些就是中美旅行难的主要原因。事实上，随着疫情后国际旅行逐渐恢复，中美间航班需求也在增长。有人要去美国深造，也有人要学成归国；有人要去美国开拓市场，也有人要到中国来寻找投资机会；有人想去美国看看金门大桥，也有人想来中国参观长城故宫。增加中美间直航，促进两国人员往来，符合两国和两国老百姓的利益。

好消息是，全球航运市场正在恢复，根据国际民航组织（ICAO）的预测，2024年全球航空客运量将比2019年高出2%。需求带动供给，供给刺激需求。中美间直航增班是大势所趋。自今年3月底起，两国航空公司共可运营每周100班定期客运航班。双方政府还在不断磋商谈判，相信航班增班的好消息会接踵而至，机票价格也会越来越实惠。

中美关系史是一部两国人民友好交往的历史。两国各界人士多来往、多交流，就能为两国关系注入更多稳定性。最近一段时间，中美高层互动、民间交往有所增多，两国关系保持止跌企稳的积极势头。这一良好势头理应继续保持下去。

太平洋足够宽广，容得下中美两国各自发展。但如果太平洋变得难以跨越，中美之间的隔阂就会越来越深，这无论对两国还是世界都不是好事。航班增班的事看似离普通老百姓很远，但实际上关乎中美关系，关乎两国民众的切身利益。期待中美再接再厉，在推动两国航班增班方面取得更多进展，促进两国人文交流，便利双方人员往来。

（作者是国际问题观察员）

(责编：曹欣悦、张悦)

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