新华社北京4月7日电 据美国媒体6日报道，由于民主党全国代表大会的举行日期过晚，民主党籍总统约瑟夫·拜登的名字可能无法被印在俄亥俄州总统选举的选票上。

民主党全国代表大会定于8月19日举行，但俄亥俄州法律规定，在该州参加今年11月5日总统选举的候选人最迟须于8月7日确定。

据美国广播公司报道，俄亥俄州州务卿弗兰克·拉罗斯的法律顾问5日致信该州民主党主席莉兹·沃尔特斯，称有两种解决方案，要么民主党全国代表大会提前举行，要么俄亥俄州议会在5月9日前着手修订法律，增补特例情况。

信件要求民主党方面迅速回应，以符合俄亥俄州法律。拜登竞选团队正密切关注俄亥俄州情况。

俄亥俄州是老牌“摇摆州”，但近年来呈现变“红”，即倾向共和党的趋势。2016年和2020年两届总统选举中，共和党人唐纳德·特朗普均拿下该州。

拜登和特朗普现已分别锁定民主党和共和党总统候选人提名。

据美国全国广播公司报道，今年早些时候，新罕布什尔州民主党初选也曾发生拜登名字未出现在选票上的情况，但拜登依然凭借选民手写投票轻松获胜。（海洋）

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