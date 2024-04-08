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泽连斯基称乌克兰防空导弹恐耗尽 求援助“爱国者”

2024年04月08日08:39 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月7日电 乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基6日说，乌克兰目前缺乏足够武器应对俄罗斯军队攻势，如果俄继续远程轰炸，乌方防空导弹可能耗尽。

　　“如果他们继续像上个月那样每天发动空袭，我们的导弹可能耗尽，我们的伙伴清楚这一点。”泽连斯基在乌克兰媒体当天播出的采访中说。

　　泽连斯基近来一直呼吁西方盟友迅速援助乌克兰更多防空系统。他在采访中特别提到乌方需要25套“爱国者”导弹防御系统。

　　一套“爱国者”系统通常包含8辆四联装导弹发射车。乌克兰在首都基辅等主要城市部署了美国及其欧洲盟友援助的“爱国者”系统。一些军事分析师说，乌克兰曾用“爱国者”导弹击落俄军战机。

　　泽连斯基说，乌军正试图用无人机弥补炮弹短缺，只是无人机“有帮助，但不能替代”炮弹。

　　这次采访录制地点为乌克兰北部与俄罗斯和白俄罗斯接壤的切尔尼希夫州一处军事防御工事附近。不清楚采访录制的具体时间，但泽连斯基5日在这个州会见了多名美国国会两党议员。

　　泽连斯基在采访中说，他仍然相信美国国会会批准对乌援助计划。被问及乌克兰是否有可能以贷款形式获得援助时，他说：“我们将同意任何选项。”

　　乌政府近来抱怨西方盟友承诺的一些关键援助迟迟不能到位，导致乌军武器弹药短缺。由于国会两党有分歧，美国政府提出的600亿美元对乌军援预算案自去年起一直被卡在国会。欧洲方面承诺的弹药交付日期也比原定计划推迟数月。

　　2月23日，在位于纽约的联合国总部，安理会举行乌克兰问题高级别公开会，与会多方呼吁通过政治手段解决乌克兰危机。新华社记者谢锷摄

　　俄罗斯2022年2月对乌克兰发起特别军事行动。西方随后对俄罗斯施加空前制裁，同时向乌克兰提供大批军事援助，包括导弹、坦克、步兵战车、火炮、火箭炮等重型和先进武器，并训练乌克兰军队。此外，西方国家大批雇佣兵帮助乌军作战。

　　俄总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫上月说，由于西方介入，俄罗斯与乌克兰事实上已处于战争状态。俄方警告，西方如果出兵乌克兰，势必引发与俄罗斯的正面冲突。（刘曦）

(责编：崔越、崔译戈)

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