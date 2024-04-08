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胡塞武装称多次袭击英国以色列商船和美国军舰

2024年04月08日08:37 | 来源：新华网
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　　新华社开罗4月7日电（记者王尚）萨那消息：也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚7日发表声明说，胡塞武装过去72小时针对英国和以色列的商船以及美国军舰发动了多次袭击。

　　萨雷亚说，胡塞武装在红海袭击了一艘名为“希望岛”号的英国商船，在阿拉伯海袭击了一艘名为“地中海吉娜”号的以色列货船，在印度洋袭击了一艘名为“地中海格雷斯F”号的以色列货船。两艘以色列货船当时正驶向以色列港口。萨雷亚称，胡塞武装使用多枚弹道导弹和巡航导弹袭击了这3艘商船。但他未透露袭击的具体时间。

　　萨雷亚还说，胡塞武装过去3天还袭击了多艘在红海巡航的美国军舰。

　　另据美国中央司令部7日发表的声明，美军6日成功摧毁胡塞武装控制区域内的一个移动地对空导弹系统，并在红海上空击落一架无人机。一艘联军舰艇6日下午成功“拦截并摧毁一枚迫近的反舰导弹”。美国、联军和商船均未报告人员伤亡或财物损失。

　　去年10月新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。今年1月12日以来，美国和英国多次对胡塞武装目标发动空袭，造成人员死伤。一些国家谴责美英两国的行动，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。

(责编：崔越、崔译戈)

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