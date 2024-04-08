新华社耶路撒冷4月7日电（记者吕迎旭 张天朗）以色列国防部长加兰特7日说，以军从加沙地带南部撤军旨在为在拉法的军事行动做准备。

以色列国防部7日发表声明说，加兰特当天在以军南部军区司令部完成局势评估后表示，以军从加沙地带南部汗尤尼斯地区撤军是为“将来的任务做准备”，包括在加沙地带南部城市拉法的军事行动。

加兰特说，以军在汗尤尼斯地区取得了显著战绩，消灭了“恐怖分子”，摧毁了武器、武器库以及通讯中心等目标，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的军事能力被摧毁。

加兰特表示，撤出的以军部队将为后续任务做准备，就像在加沙城希法医院完成的任务一样，也“将在拉法地区看到此类任务”，直至哈马斯不再控制加沙地带、不再对以色列公民构成威胁。

以色列媒体7日援引以军方消息报道说，过去几个月主要部署在汗尤尼斯地区的以军第98师从加沙地带南部撤出，标志着以军在加沙地带的兵力进一步减少。目前以军在加沙地带只剩下“纳哈尔”旅，负责保护内察里姆走廊的安全。

据巴勒斯坦加沙地带卫生部门7日公布的数据，自新一轮巴以冲突爆发以来，以军在加沙地带的军事行动已造成超过3.3万人死亡、7.5万余人受伤。以军7日说，在加沙地带共打死1.2万名巴武装人员，共有604名以军士兵在冲突中死亡。

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