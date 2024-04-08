人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

以色列国防部长：撤军旨在为拉法的军事行动做准备

2024年04月08日08:35 | 来源：新华网
小字号

　　新华社耶路撒冷4月7日电（记者吕迎旭 张天朗）以色列国防部长加兰特7日说，以军从加沙地带南部撤军旨在为在拉法的军事行动做准备。

　　以色列国防部7日发表声明说，加兰特当天在以军南部军区司令部完成局势评估后表示，以军从加沙地带南部汗尤尼斯地区撤军是为“将来的任务做准备”，包括在加沙地带南部城市拉法的军事行动。

　　加兰特说，以军在汗尤尼斯地区取得了显著战绩，消灭了“恐怖分子”，摧毁了武器、武器库以及通讯中心等目标，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的军事能力被摧毁。

　　加兰特表示，撤出的以军部队将为后续任务做准备，就像在加沙城希法医院完成的任务一样，也“将在拉法地区看到此类任务”，直至哈马斯不再控制加沙地带、不再对以色列公民构成威胁。

　　以色列媒体7日援引以军方消息报道说，过去几个月主要部署在汗尤尼斯地区的以军第98师从加沙地带南部撤出，标志着以军在加沙地带的兵力进一步减少。目前以军在加沙地带只剩下“纳哈尔”旅，负责保护内察里姆走廊的安全。

　　据巴勒斯坦加沙地带卫生部门7日公布的数据，自新一轮巴以冲突爆发以来，以军在加沙地带的军事行动已造成超过3.3万人死亡、7.5万余人受伤。以军7日说，在加沙地带共打死1.2万名巴武装人员，共有604名以军士兵在冲突中死亡。

(责编：崔越、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部