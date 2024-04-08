新华社维也纳4月7日电（记者刘昕宇）国际原子能机构7日表示，据驻扎在扎波罗热核电站的机构专家证实，当天对该核电站的无人机袭击导致其6号机组受损，致1人伤亡，但未对核电站安全造成威胁。

国际原子能机构总干事格罗西当天在社交媒体上发文说，机构专家证实当天扎波罗热核电站主反应堆安全壳结构至少受到3次直接袭击。这类鲁莽的袭击活动将大幅增加发生重大核事故的风险，必须立即停止。军事决策者不应采取任何违反核设施保护基本原则的行动。

国际原子能机构在社交媒体上表示，尽管此次袭击未对扎波罗热核电站安全造成威胁，但仍是一起严重事件，有可能破坏反应堆安全壳系统的完整性。

俄罗斯媒体7日报道，乌克兰军方当天对扎波罗热核电站区域发动了无人机袭击。塔斯社当天援引核电站管理人员的话报道说，袭击未对核电站安全造成威胁，当地辐射水平正常。

扎波罗热核电站是欧洲最大核电站之一。2022年2月俄乌冲突爆发后，俄罗斯控制了该核电站。此后，该核电站多次遭到炮击，引发关注。

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