人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“四川-东京文化旅游交流会”在日本成功举办

2024年04月07日16:09 | 来源：新华网
小字号

新华网东京4月7日电（记者郭丹）“四川-东京文化旅游交流会”近日在日本东京举行，活动由中国四川省文化和旅游厅以及中国驻东京旅游办事处共同主办。日本旅行业协会、日本政府观光局、日本HIS国际旅行社、日本旅行、全日空航空公司、四川航空东京办事处等30多家业界代表出席会议。

图为四川省文化和旅游厅厅长戴允康向日本友人介绍四川旅游资源。（中国驻东京旅游办事处供图）

图为四川省文化和旅游厅厅长戴允康向日本友人介绍四川旅游资源。（中国驻东京旅游办事处供图）

交流会上，四川省文化和旅游厅厅长戴允康向日本旅游业界代表介绍了四川丰富的文化旅游资源、优质的旅游设施和服务、便捷的入境游举措等。

日本旅游业界代表分享了目前出入境旅游市场和产业链恢复的情况，结合四川旅游实际情况，在旅游产品打造、宣传推广、旅游设施和服务、便利性措施等方面提出了意见和建议。双方表示将携手合作，互推互介、互送客源，期待文化旅游交流合作取得新的成果。

交流会上，中国驻东京旅游办事处表示，四川是大熊猫的故乡，也是中日文化交流的友好使者。日本和中国四川互为重要的旅游客源地和目的地，东京、大阪与四川省会成都直航相通，四川的九寨沟、峨眉山、都江堰等世界自然和文化遗产与著名的三国文化、川菜、川剧等文化也深受日本游客喜爱，两地在文化和旅游领域有着广阔的合作前景。

(责编：艾雯、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部