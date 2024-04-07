新华网东京4月7日电（记者郭丹）“四川-东京文化旅游交流会”近日在日本东京举行，活动由中国四川省文化和旅游厅以及中国驻东京旅游办事处共同主办。日本旅行业协会、日本政府观光局、日本HIS国际旅行社、日本旅行、全日空航空公司、四川航空东京办事处等30多家业界代表出席会议。

图为四川省文化和旅游厅厅长戴允康向日本友人介绍四川旅游资源。（中国驻东京旅游办事处供图）

交流会上，四川省文化和旅游厅厅长戴允康向日本旅游业界代表介绍了四川丰富的文化旅游资源、优质的旅游设施和服务、便捷的入境游举措等。

日本旅游业界代表分享了目前出入境旅游市场和产业链恢复的情况，结合四川旅游实际情况，在旅游产品打造、宣传推广、旅游设施和服务、便利性措施等方面提出了意见和建议。双方表示将携手合作，互推互介、互送客源，期待文化旅游交流合作取得新的成果。

交流会上，中国驻东京旅游办事处表示，四川是大熊猫的故乡，也是中日文化交流的友好使者。日本和中国四川互为重要的旅游客源地和目的地，东京、大阪与四川省会成都直航相通，四川的九寨沟、峨眉山、都江堰等世界自然和文化遗产与著名的三国文化、川菜、川剧等文化也深受日本游客喜爱，两地在文化和旅游领域有着广阔的合作前景。

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