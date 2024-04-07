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中国—苏里南实现海运直航 初步解决贸易瓶颈

2024年04月07日13:40 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢4月6日电 （记者陈一鸣、陈海琪）人民网记者近日从中国驻苏里南大使馆经济商务处了解到，在中国驻苏里南大使馆牵头和指导下，中国国内企业中荣海物流公司承运的中苏海运直航试点将在2024年把航运效率和货物安全作为服务第一要务，同时顺应国际市场趋势，继续降本增效，为中苏贸易提供物流运输服务保障，为推动两国贸易流通贡献。

中苏海运直航试点在2023年初正式启动，平均航期45天，当年共行驶8班货轮，所载货物涵盖工程机械、车辆、五金、建材、水泥和生产生活物资等。

中苏海运直航货轮满载货物。中国驻苏里南大使馆供图

中苏海运直航货轮满载货物。中国驻苏里南大使馆供图

长期以来，中国—苏里南海上货运中转繁琐，运输周期长导致了运输成本成倍增加，严重制约中苏贸易往来。

中苏海运直航货轮靠泊苏里南码头。中国驻苏里南大使馆供图

中苏海运直航货轮靠泊苏里南码头。中国驻苏里南大使馆供图

中苏海运直航的开通初步解决了上述问题，大大缩短中苏货物贸易周期，为国内企业开拓加勒比地区和南美洲市场以及海外中企承建基建项目提供了高效的物流运输解决方案。目前，直航航线已经常态化，单船货量和货物品类显著增加，运费随之大幅降低，由直航试点最初的190美元/立方米（吨）降至目前的100美元/立方米（吨），极大缓解了掣肘贸易的难点问题，助力“中国制造”和中资企业“走出去”，也为中国和加勒比地区及南美洲之间货物贸易再上新台阶提供了有力保障。

中苏海运直航货轮在海上行驶。中国驻苏里南大使馆供图

中苏海运直航货轮在海上行驶。中国驻苏里南大使馆供图

(责编：曹欣悦、张悦)

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