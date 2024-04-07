新华社德国杜伊斯堡4月6日电 专访：中欧班列为杜伊斯堡等沿线城市带来新发展机遇——访德国杜伊斯堡-埃森大学交通与物流系主任贝恩德·诺合

新华社记者单玮怡 刘向

德国杜伊斯堡-埃森大学交通与物流系主任贝恩德·诺合日前接受新华社记者专访时说，近年来中欧班列为位于德国鲁尔区的运输港口城市杜伊斯堡增添活力，为沿线国家和城市带来新的发展机遇。

杜伊斯堡经历产业转型后，由钢铁之都转型为运输港口城市。近年来，杜伊斯堡成为中欧班列运行班次最多、运量最大和货值最高的欧洲枢纽之一。

根据德国杜伊斯堡港口集团数据，连接中国城市与杜伊斯堡的中欧班列运输时间为12至18天，每周约有60列中欧班列抵达杜伊斯堡，班列运载的货物从这里被转运往德国其他港口或欧洲邻国。

中欧班列运输服务网络基本覆盖亚欧大陆全境，有效扩大了中国与沿线各国经贸往来，加速了要素资源跨国流动。诺合表示，中欧班列带来一种更为平衡的运输方式，转运时间大大少于海运和公路运输，价格又低于空运。随着基础设施逐步完备，快速高效的中欧班列为企业带来商机，也为沿线城市带来丰富货品，促进中国与欧洲更好地互联互通。

诺合说，中欧班列作为运输方式和贸易载体，为沿线国家运送中国优质商品的同时，还促进了沿线国家和城市的物流仓储行业发展、就业岗位快速增长，成为保障全球供应链稳定、推动产业融合和创新发展的重要支撑。

“共建‘一带一路’倡议、中欧班列带来的联动效应可以大幅增加商业活动，为德国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国的重要过境点和货物集散地带来新的发展机遇。”他说。

诺合举例说，哈萨克斯坦的食品可以通过班列出口到西欧或中国；在吉尔吉斯斯坦的调研令人惊喜地发现，“有这么多人对共建‘一带一路’倡议感兴趣，带着当地的产品和想法争取加入”。

作为交通物流行业的专家，诺合持续关注并研究共建“一带一路”倡议为各国带来的福祉。他在2012年正式受聘为浙江省“食品物流装备技术研究”重点实验室客座教授，十余年来积极倡导“一带一路”国际科技合作和中德科技创新合作。诺合表示，他从共建“一带一路”倡议中看到了合作共赢和繁荣发展的良好机遇。

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