人民网里约热内卢4月6日电 （记者陈一鸣、陈海琪）帕拉马里博消息：日前，海外中资银企对接座谈会在中国驻苏里南大使馆召开，探索如何通过更便利、更安全的金融服务支持企业在苏经营发展，助力中苏贸易、投资的提升，加快中苏在金融领域的合作。银联国际拉美分公司代表、驻苏中资企业负责人及旅苏侨团侨社负责人出席会议。座谈会由中国驻苏里南大使馆经商参赞贾金易主持。

海外中资银企对接座谈会在中国驻苏里南大使馆召开。中国驻苏里南大使馆供图

会上，银联国际拉美分公司代表对近年来银联业务开展情况和在拉美市场推广情况进行了宣介，并与参会代表进行了深入沟通和交流。

贾金易表示，金融作为现代经济的血液，两者共生共荣；血脉通，增长才有力；金融活，经济活；金融稳，经济稳；经济兴，金融兴；经济强，金融强。中苏两国在金融领域的合作已经历了10余年，并曾签署过本币互换协议。银联国际与苏里南当地商业银行（南方商业银行）已合作近十年。中国银联卡在苏里南当地市场已经占有了一定份额。他还表示，多年来，中国大使馆坚持为中资企业、华侨华人办实事，接下来还将进一步探索两国金融领域合作新契机，为未来合作夯实基础，并不断取得新成果，为两国经贸往来、产业合作注入新动力。

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