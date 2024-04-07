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中国驻美国大使谢锋：新质生产力是世界可持续发展的新动能

2024年04月07日11:00 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿4月6日电 （记者李志伟）4月5日，中国驻美国大使谢锋就“新质生产力”和中国经济形势接受美国《新闻周刊》高级外交政策记者汤姆·奥康纳专访。访谈内容当日在该周刊网站刊登。谢锋指出，新质生产力是中国高质量发展的新动力，也是世界可持续发展的新动能。

谢锋表示，新质生产力是习近平主席提出的重大概念。扩大高水平对外开放是发展新质生产力的题中之义。中国近年来一直着力扩大内需。在中国这个超大规模市场里，新质生产力如同催化剂正进一步激发市场活力，释放市场潜力。传统产业的转型升级、新兴产业的蓬勃兴起，将为经济增长持续注入新动力，创造大量投资和消费需求。网络技术、云计算、大数据和人工智能等信息技术不断成熟，将促进消费场景不断拓展。生产生活方式迅速向数字化绿色化转型，将激发多样化高端化消费新需求。

谢锋说，随着新质生产力在中国加快形成和各项利好措施陆续出台，一些有远见的企业家已敏锐感知这百年难得的历史机遇，正闻风而动。

谢锋强调，新质生产力是中国高质量发展的新动力，也是世界可持续发展的新动能。高水平对外开放是中国发展的必由之路，也将为世界带来难得发展红利。不断升级扩容的超大规模市场是中国经济增长的坚实基础，更是世界各国合作共赢的历史机遇。人们应该担心的，不是中国经济会不会“见顶”，而是自己会不会错过新的巨大“中国机遇”；不是中国经济会不会“崩溃”，而是“脱钩断链”阻碍全球经济复苏、地缘政治冲突颠覆持续80多年的国际和平。

谢锋表示，开放应该双向互惠，不是某个国家的“独角戏”，而是各国的“大合唱”。中国对世界展开臂膀，其他国家也应该这样做。以“小院高墙”制约知识、技术、人才和创新要素流动，以“脱钩断链”打压别国具有竞争力的平台和产能、垄断全球创新资源，势必加剧技术鸿沟，阻碍世界发展。国际社会应本着开放、公平、公正、非歧视的原则，共同促进创新要素全球流动，挖掘经济增长动能，以开放推动创新，以创新促进合作，惠己达人，实现共同繁荣。

(责编：曹欣悦、张悦)

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