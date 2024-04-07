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让青年一代心意相通，让中阿关系行稳致远

——访新任中国驻迪拜总领事欧渤芊

2024年04月07日10:24 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜4月5日电 （张志文、闫梦）2024年是中华人民共和国成立75周年，也是中国与阿联酋建交40周年。日前，新任中国驻迪拜总领事欧渤芊在接受人民网记者采访时表示，中阿关系走过40周年，结下丰硕成果，双边关系正处于百年大计的黄金时代。

中国驻迪拜第十一任总领事欧渤芊。人民网 闫梦摄

中国驻迪拜第十一任总领事欧渤芊。人民网 闫梦摄

欧渤芊指出，40年来，中国的改革开放与阿联酋迪拜推行的经济多元化政策同频共振，展现出积极向上的发展势头。经济的巨大飞跃和社会的稳定发展，为进一步深化中阿合作奠定了坚实的基础。

“创新是未来拓展双方关系、深化经济合作的关键词。” 欧渤芊表示，当前中国正以发展新质生产力、构建新发展格局来实现高质量发展。阿联酋迪拜也在2023年提出经济议程“D33”，旨在通过创新推动迪拜在各领域实现增长。双方创新发展理念高度契合，将在更高起点上拓展经济合作，实现共同发展。

欧渤芊指出，国之交在于民相亲。她说，今年双方不仅将大力促进经贸合作，还将开展一系列人文交流活动，以音乐、艺术、电影、青年等领域为重点，进一步增进两国人民之间的理解与友谊，实现民心相通。

在回答人民网记者提问时，欧渤芊强调，青年代表未来。当前生活在阿联酋的30多万中国人中很多是青年人，还有500多位中国留学生在阿学习。驻迪拜总领馆秉持人民至上、外交为民理念，积极帮助在阿中国青年解决急难愁盼问题。“针对留学生就业难、企业招聘难的现状，去年我们搭建起求职和招聘桥梁，举办了首届旅阿中国留学生招聘会，为青年人提供了200多个工作岗位。”

欧渤芊还表示，驻迪拜总领馆始终聚焦“Z世代”青年，每年举办交流相关活动，不断推动双方青年合作交流。“未来我们将开展更多工作，让代表未来的青年一代相互了解、心意相通，让双方关系行稳致远。”

(责编：曹欣悦、张悦)

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