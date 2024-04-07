新华社北京4月6日电 题：美炮制“中国起重机威胁论”完全站不住脚

新华社记者

近日，美国大肆炒作所谓“中国起重机威胁论”，声称调查发现中国企业上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“振华重工”）对美出口的起重机安装了可用于远程操控的蜂窝式调制解调器，这种设备会对美国国家安全造成威胁。

业内专家在接受新华社记者专访时指出，美方炒作的所谓“中国起重机威胁论”完全失实。美方此番炒作，对于业内人士来说，在技术上实属匪夷所思，在政治上则可理解为推动对华“脱钩”、替代“中国制造”寻找借口。

2021年10月29日拍摄的美国加利福尼亚州洛杉矶港景象。新华社发

中国起重机出厂不配调制解调器，除非客户要求

《华尔街日报》等美国媒体近日称，全美港口如今使用的岸边集装箱起重机近80%由振华重工生产。美国国会调查认为，这些中国制造的起重机配置了可用于远程操控的蜂窝式调制解调器，美国安全部门担心这些起重机“可能实施间谍活动”。

美媒称，美国众议院调查发现，美国港口与振华重工签署的合同并未提出在起重机上配置蜂窝式调制解调器，而这一设备可用于远程通信，造成可被中方利用的安全漏洞，中方可能利用这些漏洞通过间谍活动削弱贸易竞争对手，甚至扰乱美国供应链、破坏美国经济运行。

振华重工设计研究院高级工程师唐青赟告诉记者，振华重工生产的各类起重机，在出厂时99%是不安装蜂窝式调制解调器的，极个别要安装的也必须由客户提出需求，这些起重机运行的控制系统软件也是由总部位于瑞士的跨国企业ABB或总部位于德国的西门子等企业按客户需求提供。起重机交付给客户后，组网、运行和维护的权限都在客户手中，振华重工不可能参与。

唐青赟说，在美港口的振华重工起重机配置蜂窝式调制解调器有两种可能：一是客户，即美方港口运营商自行购置调制解调器等部件来组网，并非振华重工的出厂配置；二是客户在订购时，明确要求购买安装调制解调器的起重机，只要查一查相关产品批次、编号，自然真相大白。

振华重工前总裁管彤贤近期撰文指出，美方所调查的中国产起重机是近30年美国港口陆续添置的产品，当年都是按照美国提出的技术参数，在严格的“国际竞争性招标”中胜出后被美国各港口选用，且经过港口聘请的第三方监理团队检查验收。在美方抹黑炒作前，从来没有受到所谓“威胁国家安全”的指控。

《华尔街日报》的报道也显示美方所谓“不知情”的说法站不住脚。该报援引一位匿名美国港口运营者的话说，现有合同中不包括这些调制解调器，但其所在港口对这些调制解调器是知情的，安装目的是提供“移动诊断和监控”服务，只是该港口并没有注册该服务。

2021年10月29日在美国加利福尼亚州洛杉矶港拍摄的装满了集装箱的货船。新华社发

调制解调器是港口智能化所必备

起重机上安装蜂窝式调制解调器近年来并不罕见，是港口和货站等生产场所自动化、智能化、无人化所必备。

唐青赟指出，这种装置使用4G或5G无线通信频段，在起重机和运营方的中控室之间进行数据通信，使整个港口或货站组成一个物联网。起重机在工作中产生的数据经调制解调器传输到中控室，用于生产监控调度以及设备维护检修等。

唐青赟强调，起重机配置的蜂窝式调制解调器对于美国运营方而言不存在所谓的“安全风险”。

首先，起重机设备连接的是内网（港口局域网）而不是外网（互联网），只跟港口中控室通信，无法自主向外界传输数据，只有在得到权限的情况下才能访问。

其次，在远程控制中，起重机的自动化软硬件所能收集或接收的信息，如工单、港口布局、集装箱、作业车辆等，是与码头操作系统或设备管理系统单一接口对接，不会交给起重机制造商。

最后，若蜂窝式调制解调器不与互联网连接，只能作为一般的通信工具，无法实现其他任何作用。

2021年10月22日在美国加利福尼亚州洛杉矶港拍摄的堆积成山的集装箱。新华社发

美方制造“起重机威胁论”的多重目的

事实上，美洲港务局协会去年3月就发表声明指出，没有证据显示中国制造的起重机被用作“间谍工具”，即使是现代化的起重机也无法跟踪货物的来源、目的地或性质。

那么，美国此时再次炒作“中国起重机威胁论”意欲何为？

在所谓“中国起重机威胁美国国家安全”的喧嚣声中，美国总统拜登日前签署行政令，宣布未来5年将投入200多亿美元，以美国制造的起重机取代外国产设备；该资金将用于支持日本三井物产美国子公司建造起重机。

管彤贤在文中说，事实表明，美方炮制炒作所谓“中国起重机威胁论”的真正目的，是设法取代中国产品，并借机为拜登拉拢选民、争取选票。其实，美方此前曾多次肯定，从中国进口的起重机为美国解决了大量就业，为美国经济注入了活力，如今却对同样的产品横加指责，令人费解。

(责编：艾雯、崔译戈)