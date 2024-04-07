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布加勒斯特中国文化中心举办“中国故事”系列讲座之“邂逅中国”

2024年04月07日08:54 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布达佩斯4月5日电 （记者李增伟）4月4日，布加勒斯特中国文化中心成功举办“中国故事”系列讲座之“邂逅中国”，邀请罗马尼亚国家电视台著名节目制作人玛丽娜·阿尔玛善、民歌歌唱家格奥尔基·图尔达、摇滚歌手丹·赫尔丘格和排箫演奏家乔治亚娜·帕纳分享访问中国的美好旅程，讲述他们眼中的今日中国。罗马尼亚文化院海外机构局局长伊万娜·德拉甘、中国驻罗马尼亚大使馆负责文化事务的参赞张丽丽、布加勒斯特中国文化中心主任徐宁波等近100名嘉宾出席讲座。

徐宁波在欢迎辞中表示，艺术的交流可以跨越国界和语言的隔阂，通过文学、音乐等诸多领域的沟通，拉近不同国家人民之间的距离，增进友谊，实现民心相通。今年是中罗建交75周年，罗马尼亚艺术家访问中国后进行讲座分享，是两国文化交流的有益实践。

伊万娜·德拉甘致辞。 布加勒斯特中国文化中心供图。

伊万娜·德拉甘致辞。布加勒斯特中国文化中心供图。

德拉甘表示，罗马尼亚4位优秀艺术家将她们在中国的见闻分享给罗马尼亚朋友，有助于增进两国人民的相互了解和友谊。她希望未来有更多罗马尼亚艺术团体访问中国，并将中国的优秀文化带回来，也鼓励在场的罗马尼亚朋友亲自到中国走一走、看一看。

讲座以阿尔玛善和艺术家圆桌对话的形式展开。她们从各自的视角分享在北京的所见所闻，以丰富的视频和图片向观众生动展示北京之行。在场观众被艺术家们朋友般的互动、幽默的讲述、强烈的感染力深深吸引，不时发出会心的笑声，古老和现代的北京在艺术家们的讲述中变得更加生动和鲜活。

阿尔玛善表示，自己每隔几年都会去中国，每次都会发现新的变化，商场里的品牌越来越多，建筑风格越来越新颖别致。中国近年在经济、科技和文化领域取得的成就令人瞩目，中国选择走自己的道路并让中国人民过上幸福美好的生活令人敬佩。她表示，亲眼所见的中国并不像一些西方媒体所描述的那样，她鼓励在场观众亲自到访中国，认识和感知真实、友善、美好的中国。

图尔达现场演唱的中文歌曲《在那遥远的地方》引得观众的阵阵掌声和喝彩。他表示自己于1982年学会这首歌，被它优美的旋律所吸引，歌曲让他与中国结下了不解之缘。他还告诉观众，自己曾于80年代初到访过北京，如今的北京面貌一新，令他深感惊叹。

4位分享者纷纷表示，此次中国之行给他们留下了深刻的印象，中国的发展成就令他们赞叹，中国的自然、人文景观引人入胜，中国人民的友善让她们感动，并鼓励在场的观众去中国旅游，亲身感受当代中国的魅力。

乔治亚娜·帕纳演奏排箫。 布加勒斯特中国文化中心供图。

乔治亚娜·帕纳演奏排箫。布加勒斯特中国文化中心供图。

中国青年男高音歌唱家方泷与奥尔基·图尔达合唱罗语歌曲。布加勒斯特中国文化中心供图。

中国青年男高音歌唱家方泷与奥尔基·图尔达合唱罗语歌曲。布加勒斯特中国文化中心供图。

活动结尾，中国青年男高音歌唱家方泷与图尔达合作演唱了罗语歌曲《树》，深情的演出打动了在场观众，令他们深深感受到文化交流的魅力所在。

(责编：于洋、张悦)

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