【东盟专线】泰国侨商创业记：从“老三样”到“新三样”

中新社梧州4月6日电 题：泰国侨商创业记：从“老三样”到“新三样”

作者 陈秋霞 林浩

又到一年清明时，泰国桂商总会会长、泰国贵族国际集团总裁黄志乾携一家老小回到家乡广西梧州市苍梧县扫墓。虽然在泰国生活了20年，但每逢清明节，不管生意多忙，回乡扫墓都是他的例行活动。

清明节扫墓是中国传统文化，黄志乾希望将这一传统代代延续下去。“海外侨商具有传播中华文化的独特优势，我们要教育好侨二代、侨三代，让他们讲好中国故事。”

中国是泰国第一大贸易伙伴，改革开放以来，包括黄志乾在内的一批桂籍侨商奔走于两国之间，为中泰两国友好发展贡献“侨力量”。

黄志乾的家乡梧州是百年商埠，被誉为“世界人工宝石之都”。2004年，在首届中国—东盟博览会上，黄志乾将梧州人造宝石卖给泰国客商，赚到了人生中的第一桶金。得知泰国是世界重要的宝石出口基地，也是梧州人造宝石的主要市场之一，他便前往泰国做宝石生意。

初到泰国，黄志乾首先做的是学习泰语以及泰国法律法规，这为其在泰发展铺平了道路。他的珠宝店位于曼谷市中心繁华地段，二十年来从未搬迁，知名度非常高。

“随着人们消费水平的提高，对珠宝首饰的需求量增加，对珠宝的品质要求也更高。我们正在升级装修珠宝店，转向销售天然宝石。”黄志乾说。

伴随中泰两国的快速发展，黄志乾的生意蒸蒸日上，从最初单一买卖宝石，到涉猎家具、房地产、农产品、新能源等领域。“每年往返中泰两国数十次，非常忙。”

在黄志乾带动下，他的子女、亲朋好友纷纷投身中泰贸易，成了中泰友好交往的“桥梁”。他们将中国的新能源电池、六堡茶等产品推广到泰国，丰富当地民众的生活；帮助泰国的水果等产品走进中国市场。同时，还为中泰两国企业牵线搭桥。

黄志乾的家乡苍梧县是六堡茶的故乡。六堡茶作为著名的“侨销茶”，一直深受东南亚地区民众的喜爱。近年来，“复苏”的六堡茶沿着“茶船古道”再出海，加速开拓东南亚市场，呈现产销两旺、量价齐升良好势头。

十余年来，黄志乾带着自己的六堡茶品牌跑遍了大小展会，每年中国—东盟博览会他都如期赴会，生意越做越旺。他在曼谷开设的广西六堡茶展销馆，吸引了许多泰国民众和当地华侨华人前来品茗。

“我们希望端友谊之茶，迎东盟好友。”黄志乾告诉记者，随着销量逐渐增加，公司在广西梧州建起6000多平方米的生产基地，将把六堡茶推介到更多东盟国家，并计划在泰国投资建立六堡茶仓储基地。

“发展新能源是必然趋势。泰国是旅游大国，游船非常多，新能源游船噪音小又环保，推广新能源游船空间非常大。”如今，黄志乾把眼光投向新能源汽车、新能源游船、高新职业技术人才培养等领域，与高职院校合作，助力广西新能源汽车、技术、锂电池、人才走进东盟。

作为泰国桂商总会会长，黄志乾带领成员为中泰经贸合作与文化交流作出积极贡献。他表示，泰国桂商总会将继续发挥平台作用，积极引导华侨华人企业参与“一带一路”建设，推动中泰在经贸、文化、教育等领域的务实合作。

(责编：艾雯、崔译戈)