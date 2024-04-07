新华社开罗4月5日电（记者张猛）喀土穆消息：联合国世界粮食计划署（世粮署）5日呼吁，应确保所有可能的人道主义走廊畅通，以便援助源源不断进入苏丹，否则随着旱季到来，空前饥荒或将席卷整个苏丹。

世粮署当天发表声明，证实世粮署两支援助物资运输车队3月下旬经由乍得边境进入苏丹达尔富尔地区。这是今年2月苏丹方面关闭从乍得前往苏丹的人道主义走廊后，首批抵达该地区的世粮署援助车队。这些物资有望为达尔富尔地区25万极度饥饿人群提供食物。另外，6辆运粮卡车在3月晚些时候从东部苏丹港抵达达尔富尔地区，这是时隔6个月援助物资穿越冲突区域进入该地区。

世粮署驻苏丹代表埃迪·罗在声明中说：“我们需要援助物资通过每一条可能的路线持续运抵遭战乱严重破坏的社区。旱季将在几周后到来，届时只怕空前饥荒和营养不良会席卷整个苏丹。”

埃迪·罗呼吁确保所有人道主义走廊保持开放，尤其是从乍得入境苏丹的路线。同时，他希望联合国及其伙伴在苏丹运送和分发援助物资时能获得安全保证。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。冲突已造成苏丹约1.4万人丧生，超过810万人流离失所，约1800万人遭受极端饥饿。苏丹方面今年2月撤销了对人道救援物资从乍得入境苏丹的通行许可，经多次谈判，苏丹政府3月6日同意开放多个人道过境点。

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