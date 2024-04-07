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2024“投资中国”专场推介活动在德国举行

2024年04月07日08:44 | 来源：新华网
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　　新华社德国斯图加特4月5日电（记者胡尊元　任鹏飞）2024“投资中国”系列活动德国专场5日在巴登-符滕堡州首府斯图加特市举行，活动吸引德国工商界代表超300人参加。

　　德国联邦议院德中议会小组主席、前副议长、前内政部长弗里德里希在致辞中说，半个世纪以来，德中两国在全球化的基础上建立了相当成功的经贸关系，两国应继续携手应对挑战，合作共赢。

　　这是4月5日在德国斯图加特拍摄的2024“投资中国”系列活动德国专场。新华社记者 任鹏飞 摄

　　中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激在发言中表示，近年来，中德关系发展健康稳定，双方领导人在支持经济全球化、反对“脱钩断链”、深化双边贸易投资等方面达成重要共识。中国始终保持开放、积极解决外资企业关切，德国企业在中国大有可为。

　　中国驻法兰克福总领事黄昳扬说，中国的庞大消费市场、完备产业链体系与德国的技术创新研发优势高度互补。中德双方合作活力足、合作潜力大、合作机遇多。

　　中国山西省、陕西省、天津市、苏州市等地方政府、园区与企业代表就发展绿色能源、高端装备制造等自身优势进行推介。相关地方政府和企业代表与德国企业分行业开展投资项目对接洽谈。

　　德国经济研究所报告显示，2023年德国对华直接投资总额达创纪录的119亿欧元，比上年增长4.3%。2023年德国对华投资占德国海外投资总额的比重达到10.3%，为2014年以来最高水平。

　　这是4月5日在德国斯图加特拍摄的2024“投资中国”系列活动德国专场。新华社记者 任鹏飞 摄

(责编：崔越、崔译戈)

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