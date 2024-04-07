新华社东京4月6日电（记者姜俏梅 冯武勇）为期两天的第三届茅台杯中日国际乒乓球交流赛6日在东京拉开帷幕，近800名乒乓球爱好者以球会友，在切磋球技的同时增进友谊。

本届交流赛获得中国驻日本大使馆、日中友好协会和中日两国乒协的支持。参赛最小选手年仅5岁，最年长的选手有86岁高龄。在6日举行的开幕仪式上，世界乒乓球锦标赛混双冠军吉村真晴作为特邀嘉宾，为爱好者奉上一场精彩的表演赛。

日本乒乓球协会理事宫崎义仁在开幕式上致辞说，希望参赛的乒乓球爱好者能通过这种“草根”交流方式，享受乒乓球运动魅力，让人生变得更加丰富多彩。

日本乒乓球名宿松崎君代回忆，1961年，22岁的她去中国参加乒乓球世锦赛仅得第三名，但被周恩来总理夸赞，称她胜不骄败不馁的精神值得中国选手学习。松崎特别强调，希望乒乓球爱好者在比赛中打出水平的同时，还要注重比赛礼仪。她祝愿日中两国民间交流通过乒乓球运动变得日益频繁。

中日国际乒乓球交流赛发起人、原中国乒乓球国手李隽就时隔5年重启赛事介绍说，本届交流赛无论在阵容、水平，还是在参赛人数上都更上一层楼，其中一大亮点是中日两国国少队、国青队成员参与，另外高校方面有中国浙江大学和日本明治大学等多所大学报名参赛。她希望借助这一平台让更多人喜欢乒乓球，涌现出更多高水平选手。

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