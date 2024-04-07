新华社智利安加罗阿4月5日电（记者朱雨博）“2024拉帕努伊海洋保护及塑料污染问题太平洋峰会”5日在智利复活节岛落幕。峰会当天通过主席声明，呼吁以可持续方案应对塑料污染及海洋和沿海生态系统退化挑战。

本次峰会于4月3日至5日在智利复活节岛举行，由联合国驻智利相关机构、智利外交部与复活节岛市政府共同举办。来自中国、澳大利亚、新西兰、斐济等国家以及相关地区和机构逾百名代表参会。峰会主题包括与海洋保护和塑料污染相关的国际协商进展、最新处理技术、法律框架建设等。

主席声明指出，应尽快采取实际行动保护海洋，尤其应关注太平洋地区塑料污染问题；支持第五届联合国环境大会关于终止塑料污染的相关决议；鼓励地方、国家和区域性倡议，整合民间、学术界、私营部门和各级政府等不同群体力量；应加强海洋保护方面科学研究，以科学决策促进海洋资源保护和可持续管理。

联合国智利驻地协调员玛丽亚·何塞·托雷斯接受新华社记者采访时表示，海洋塑料垃圾不仅危害生物多样性，微塑料进入食物链后还会造成食品安全问题。治理塑料污染是一项困难的任务，目前正通过联合国框架推动制定具有法律约束力的国际文书，本次峰会通过的主席声明将对有关谈判产生积极影响。

中国驻智利大使牛清报在峰会上介绍了中国在海洋保护与控制塑料污染方面的经验做法，特别是在海洋污染治理国际合作上的积极作为。他表示，中国倡导构建海洋命运共同体，愿同有关国家一道，共同推动海洋塑料垃圾和微塑料污染治理，共同守护碧海蓝天。

复活节岛是太平洋东南部一座火山岛，当地的语言称为“拉帕努伊”。智利北方天主教大学一项研究显示，每年约440万件垃圾被洋流带到该岛。在复活节岛市长佩德罗·埃德蒙兹看来，复活节岛的遭遇是太平洋岛屿塑料污染危机的缩影。

联合国环境规划署公布的数据显示，塑料在海洋垃圾中占比最大、有害度最高且持续最久，至少占海洋垃圾总量的85%。

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