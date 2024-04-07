新华网首尔4月6日电（记者陆睿 孙一然）“四川-首尔文化旅游交流会”近日在首尔中国文化中心成功举办。交流会由四川省文化和旅游厅、中国驻首尔旅游办事处共同主办。交流会上，四川文化旅游访问团与韩国文化旅游业界共商合作，寻求新的发展空间和交流合作机会，携手促进双方的文化交流与旅游合作。

会上，四川省文化和旅游厅厅长戴允康向韩国旅游业界代表介绍四川文化旅游发展情况和“熊猫家园”“古蜀文明”“天府之国”“安逸四川”四大国际文化旅游名片，旅游设施和服务以及入境游便利性举措。四川航空首尔支店长李红光现场推介了以“福宝之旅”为主题的旅游产品和线路。中国工商银行首尔分行副行长张茂参会，介绍了与四川分行内外联动解决中韩跨境支付便利化痛点难点的举措，以及在境内为四川文旅提供智慧景区金融服务的方案。

韩国业界代表分享了目前出入境旅游市场和产业链恢复的情况，结合四川旅游实际情况，在旅游产品打造、宣传推广、旅游设施和服务、便利性措施等方面提出了意见和建议。双方将携手合作，互推互介、互送客源、期待文化旅游交流合作取得新的成果。

四川是韩国游客向往的旅游目的地之一，四川的自然、人文、美食及慢生活吸引着韩国游客，两地在文化和旅游领域有着广阔的合作前景。疫情后，中韩之间旅游交流正在逐步恢复。中国深受韩国民众喜爱的旅韩大熊猫“福宝”已于4月3日踏上回国的旅程，入住四川省中国大熊猫保护研究中心卧龙神树坪基地。期待有更多韩国的“福宝”粉丝们到四川看望“福宝”，体验四川的美食、美景和慢生活。

(责编：崔越、崔译戈)