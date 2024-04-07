新华社墨西哥城4月6日电（记者吴昊 缪培源）马那瓜消息：尼加拉瓜政府6日发布公告说，尼加拉瓜即刻起断绝与厄瓜多尔的外交关系。

公告说，尼方坚决反对并谴责厄政府“公然违反国际法的行为”。厄安全部队本应履行保护厄公民秩序、安全及生命的职责，却在厄首都基多进行了“不正常且令人斥责”的行动。

公告说，自公告发布起，尼方作出与厄瓜多尔政府正式断绝所有外交关系的主权决定，并强调对国际法和国际公约的重视。

据厄瓜多尔媒体报道，5日晚，厄安全部队驾驶装甲车进入墨西哥驻厄使馆，逮捕身处使馆的厄瓜多尔前副总统豪尔赫·格拉斯。厄总统府发布公告说，安全部队已逮捕格拉斯。墨西哥外交部长巴尔塞纳随后通过社交媒体宣布，鉴于厄方公然违反《维也纳外交关系公约》及墨西哥驻厄外交人员所受伤害，墨西哥立即断绝与厄瓜多尔的外交关系。

格拉斯于去年12月进入墨西哥驻厄使馆寻求庇护，此后墨政府拒绝厄方有关进入使馆逮捕格拉斯的诉求。4月5日早些时候，墨西哥外交部发布公报说，墨政府将正式为格拉斯提供政治庇护。

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