人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“投资中国”德国专场推介活动在斯图加特举行

2024年04月06日15:43 | 来源：中国新闻网
小字号

中新社斯图加特4月5日电 (记者 马秀秀)当地时间4月5日，由中国商务部主办的“投资中国”德国专场推介活动在斯图加特市举行。数百位中德嘉宾齐聚一堂，共同就对华投资相关话题展开热切交流。

中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激在开场发言中表示，此次“投资中国”专场推介活动选择在德国举办，表明中国政府对发展与德国经贸关系的高度重视。近年来，中德关系发展健康稳定，双边高层互动密切。中德双方领导人在支持全球化自由贸易、反对脱钩断链、深化双边贸易和投资方面达成了重要共识，为双边关系发展指明了方向，为两国经贸合作注入了强劲动能。他以多个实例说明了德企在华投资的出色现状与乐观前景，介绍了中国未来规划的绿色创新经济发展方向，指出中国始终保持开放、积极推动解决外资企业关切，德国企业在中国大有可为。

当地时间4月5日，由中国商务部主办的“投资中国”德国专场推介活动在斯图加特市举行。中新社记者 马秀秀 摄

当地时间4月5日，由中国商务部主办的“投资中国”德国专场推介活动在斯图加特市举行。中新社记者 马秀秀 摄

德国联邦议院德中议会小组主席、前副议长弗里德里希致辞称，半个世纪以来，德中两国在全球化基础上建立了相当成功的经贸关系。全球化意味着投资自由，而资本自会流向机遇最大化的地方，这样的全球化洪流势不可挡，包括德国和中国在内的全世界均已从中获益。他呼吁德中两国继续携手应对挑战，合作共赢。他认为德国企业在经济效益之外注重社会责任，是非常优质的投资者，希望中国也能为德企持续提供透明公平的投资环境，以便进一步鼓舞德企信心，实现双赢。

中国驻法兰克福总领事黄昳扬结合多次到访巴符州的自身见闻表示，中德双方合作活力足、潜力大、机遇多。他在与领区各界人士的密切接触、坦诚交流中，深切感受到各方深化对华合作的强烈意愿。而放眼全球，中国的庞大消费市场、完备产业链体系与德国的技术创新研发优势高度互补，合作共赢大有可为。他同时期待中德两国企业也能携手同行、强强联合，共同深耕国际大市场，创造更多“三方共赢”的佳话。

当地时间4月5日，由中国商务部主办的“投资中国”德国专场推介活动在斯图加特市举行。中新社记者 马秀秀 摄

当地时间4月5日，由中国商务部主办的“投资中国”德国专场推介活动在斯图加特市举行。中新社记者 马秀秀 摄

嘉宾致辞后，山西省、陕西省、苏州市以及天津市代表分别就各地特色、与德国合作优势等方面进行了专题推介。多位德国企业界代表分享对德中经济往来的思考。随后，中德企业以“了解中方外资政策，对接潜在合作伙伴”为主题展开自由交流。(完)

(责编：苏缨翔、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部