中新社斯图加特4月5日电 (记者 马秀秀)当地时间4月5日，由中国商务部主办的“投资中国”德国专场推介活动在斯图加特市举行。数百位中德嘉宾齐聚一堂，共同就对华投资相关话题展开热切交流。

中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激在开场发言中表示，此次“投资中国”专场推介活动选择在德国举办，表明中国政府对发展与德国经贸关系的高度重视。近年来，中德关系发展健康稳定，双边高层互动密切。中德双方领导人在支持全球化自由贸易、反对脱钩断链、深化双边贸易和投资方面达成了重要共识，为双边关系发展指明了方向，为两国经贸合作注入了强劲动能。他以多个实例说明了德企在华投资的出色现状与乐观前景，介绍了中国未来规划的绿色创新经济发展方向，指出中国始终保持开放、积极推动解决外资企业关切，德国企业在中国大有可为。

当地时间4月5日，由中国商务部主办的“投资中国”德国专场推介活动在斯图加特市举行。中新社记者 马秀秀 摄

德国联邦议院德中议会小组主席、前副议长弗里德里希致辞称，半个世纪以来，德中两国在全球化基础上建立了相当成功的经贸关系。全球化意味着投资自由，而资本自会流向机遇最大化的地方，这样的全球化洪流势不可挡，包括德国和中国在内的全世界均已从中获益。他呼吁德中两国继续携手应对挑战，合作共赢。他认为德国企业在经济效益之外注重社会责任，是非常优质的投资者，希望中国也能为德企持续提供透明公平的投资环境，以便进一步鼓舞德企信心，实现双赢。

中国驻法兰克福总领事黄昳扬结合多次到访巴符州的自身见闻表示，中德双方合作活力足、潜力大、机遇多。他在与领区各界人士的密切接触、坦诚交流中，深切感受到各方深化对华合作的强烈意愿。而放眼全球，中国的庞大消费市场、完备产业链体系与德国的技术创新研发优势高度互补，合作共赢大有可为。他同时期待中德两国企业也能携手同行、强强联合，共同深耕国际大市场，创造更多“三方共赢”的佳话。

当地时间4月5日，由中国商务部主办的“投资中国”德国专场推介活动在斯图加特市举行。中新社记者 马秀秀 摄

嘉宾致辞后，山西省、陕西省、苏州市以及天津市代表分别就各地特色、与德国合作优势等方面进行了专题推介。多位德国企业界代表分享对德中经济往来的思考。随后，中德企业以“了解中方外资政策，对接潜在合作伙伴”为主题展开自由交流。(完)

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