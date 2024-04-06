孙达尔·纳特·巴特拉伊

《习近平谈治国理政》是了解中国共产党治国理政智慧的“金钥匙”，对于理解中华民族现代文明和中国式现代化具有重要意义

《习近平谈治国理政》内容深刻而丰富，仔细阅读该著作不仅有助于理解中国共产党的执政理念，也有助于洞察中国的现代化进程，充分认识中国在国际社会发挥的日益重要的作用。

我参与了将《习近平谈治国理政》第一卷、第二卷翻译成尼泊尔文的工作，旨在帮助尼泊尔社会各界人士，尤其是政府官员更深入了解中国共产党的成功之道。在翻译过程中，我和团队成员获益良多。为了准确理解书中的专业词汇和独特表达，我们广泛阅读有关习近平在河北正定、福建、浙江等地工作经历的书籍，深入了解习近平主席提出的治理方略的时代背景和具体内容。许多尼泊尔朋友都认为，《习近平谈治国理政》是了解中国共产党治国理政智慧的“金钥匙”，对于理解中华民族现代文明和中国式现代化具有重要意义。

通过阅读习近平主席的著作，我对中国的扶贫工作有了更深入的认识。中国扶贫工作取得了巨大成功，是国际社会瞩目的典范。从精准扶贫到推进乡村全面振兴，中国不断创新工作方法，注重精准施策和长效机制建设，从根本上改善了贫困地区的经济条件和民生状况。中国还积极帮助其他发展中国家摆脱贫困，与包括尼泊尔在内的南亚国家开展了形式多样的合作，为这些国家的减贫事业作出了重要贡献。

近年来，国际环境的复杂性和不确定性不断增加，地缘政治冲突等给世界经济复苏增添风险，全球发展赤字不断扩大。中国积极应对挑战，深入实施创新驱动发展战略，建设数字中国，推进乡村全面振兴，为中国经济稳步发展提供了有力支撑。这些政策举措不仅提振了中国国内市场信心，也为国际社会提供了新的合作机遇。

我曾在上世纪80年代担任尼泊尔驻华大使馆公使，近年来也多次访问中国，亲眼见证了中国发生的巨大变化。如今北京街头新能源汽车往来穿梭，地铁四通八达，与当年相比变化很大。中国的城市环境显著改善，城市绿化面积不断扩大，市容市貌更加整洁。中国在治国理政方面的成功经验为包括尼泊尔在内的广大发展中国家提供了宝贵借鉴。

作为尼泊尔中国研究中心的创始成员和执行主席，我致力于推动尼中两国文化交流与合作，积极参与共建“一带一路”倡议相关研究与活动。我多次组织有关共建“一带一路”倡议和南亚—中国合作的研讨会，邀请专家学者深入交流，共谋合作发展之道。通过这些活动，我深刻感受到包括南亚国家在内的共建国家对“一带一路”倡议的热情支持。通过共建“一带一路”，共建国家人民之间的友谊不断加深，文化交流更加密切，构建人类命运共同体理念更加深入人心。

（作者为尼泊尔中国研究中心执行主席）

《 人民日报 》（ 2024年04月06日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)