归航

3月末，初春的北京同时迎来两位远道而来的客人。一位是来华进行国事访问的瑙鲁总统阿迪昂。就在两个月前，瑙鲁与台湾当局断绝所谓的“外交关系”、与中国复交，成为中国第183个建交国，中瑙关系翻开崭新一页。另一位是来华进行正式访问的多米尼克总理斯凯里特。二十年前，正是斯凯里特总理作出多米尼克同中国建交的战略决策，中多两国开启双边关系蓬勃发展的历史进程。这两个国家分别用两个月前的决断与二十年来的坚守，有力诠释了国际社会坚持一个中国原则的生动实践。

从两个月到二十年，彰显出国际社会坚持一个中国格局的持续拓展和巩固。台湾是中国领土不可分割的一部分，这具有充分的事实和法理依据，为《开罗宣言》《波茨坦公告》等一系列法律文件所确认。1971年联大第2758号决议从政治上、法律上和程序上彻底解决了包括台湾在内全中国在联合国的代表权问题，确认了中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，体现了一个中国原则。承认一个中国原则，是遵守和维护战后国际秩序的应有之义，是遵守《联合国宪章》宗旨与原则以及相互尊重主权和领土完整、不干涉内政等国际法基本原则的体现。

世界上绝大多数国家早已选择站在历史正确一边。2016年以来又有11个国家先后同中国建立或恢复外交关系，台湾当局所谓的“邦交国”数量减少到历史最低的12个。今年初台湾地区选举后，180多个国家和国际组织以多种方式重申坚持一中原则，在国际社会又一次形成对“台独”分裂和外部干涉势力的压倒性声势。

从两个月到二十年，见证了世界各国在一个中国原则基础上，与中国携手前行、共谋发展的积极愿望。在一个中国原则基础上，中国与各国互利共赢的交流合作大踏步向前，为各国带来实实在在的好处。中国同多米尼克建交20年来，中多在农业、医疗卫生、教育、基础设施建设、防灾减灾等各领域合作成果斐然，极大助力了多米尼克维护本国独立和发展的正义事业。中国同瑙鲁复交后，中方将为瑙鲁自主可持续发展提供不附加政治条件的援助。瑙方期待与中方加强合作，把瑙鲁“建设成为太平洋地区进步与发展的典范”。

民进党当局企图用“金元外交”为“联外谋独”铺路注定失败。越来越多国家用实际行动确认，选择中国才是真正选择机遇、选择发展、选择未来，在一个中国原则基础上实现与中国合作共赢最符合各国自身长远利益。

从两个月到二十年，折射出相互尊重、平等相待这一中国外交鲜明风格的吸引力和感召力。作为有五千年厚重文明积淀的泱泱大国，中国与他国相处始终把平等相待、互尊互信挺在前面。我们主张国家不分大小、强弱、贫富都是国际社会平等的一员，始终坚持在和平共处五项原则基础上同各国发展友好合作，致力于推进国际关系民主化。瑙鲁和多米尼克虽然都是海洋小国，但两国领导人到访，中方迎接他们的是与其他国家领导人同样的热情礼遇。这种真诚的态度和平实的行动让每位与我们打交道的外国领导人都倍感亲切和温暖，把中国与世界上绝大多数国家紧紧地团结在了一起。

从两个月到二十年，昭示出“台独”和外部势力阻挠各国发展对华关系的图谋注定失败。民进党当局及其背后的外部势力对有关国家同中国发展关系阻挠使绊、抹黑攻击。当来自四面八方的外国朋友亲身踏上中国的土地，看到的是一个充满活力、欣欣向荣、自信开放的中国。在中国共产党的领导下，中国人民正心往一处想、劲往一处使，在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的征程上奋勇前进。中国的成功经验为发展中国家走向现代化提供了新的选择。斯凯里特总理说，“多方愿同中方加强战略沟通，深化人民友谊，加强全面合作，做全天候的战略伙伴”。阿迪昂总统说，“我们来到这里着眼于构建新的关系，我们期待与中华人民共和国政府展开非常紧密的合作”。他们的话语真挚而坚定，在事实与真相面前，民进党当局及外部势力的谎言谬论不攻自破。

国际社会一个中国格局不断巩固的大势不可阻挡，中国的朋友圈必定越来越广。正如习近平主席多次强调的那样，“友好不分先后，只要开启，就会有光明前途”。大家翘首以盼看到一张国际社会遵守一中原则的“全家福”照片，这只是个时间问题。

（作者系国际问题观察员）

(责编：苏缨翔、张悦)