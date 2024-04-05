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共话中国经济新机遇｜专访：投资中国就是投资未来——访沙特阿吉兰兄弟控股集团副董事长阿吉兰

2024年04月05日13:15 | 来源：新华网
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新华社利雅得4月5日电 专访：投资中国就是投资未来——访沙特阿吉兰兄弟控股集团副董事长阿吉兰

新华社记者胡冠 王海洲

沙中商务理事会主席、沙特阿拉伯阿吉兰兄弟控股集团副董事长穆罕默德·艾尔·阿吉兰近日接受新华社记者专访时指出，中国日益完备的基础设施、充足的高素质人才和丰富的创新应用场景，为外商扩大新技术、新产业、新业态方面的投资创造良好空间，投资中国就是投资未来。

阿吉兰认为，中国经济正向高质量发展转型，中国市场始终具有增长潜力。“我们注意到中国在先进制造业、新型城镇化、消费结构升级等方面将持续释放巨大需求。”

他说，中国在数字经济、5G、人工智能、自动化、新能源汽车等新兴领域处于领先地位，并引领科技创新。以数字金融为例，中国一直走在前列。截至2023年，相关统计显示中国的移动支付普及率已达到86%，处于世界领先地位。

阿吉兰表示，近年来，沙特高度重视作为全球经济发展新引擎的数字经济。人工智能技术是数字经济创新发展的前沿和焦点，阿吉兰集团致力于加强与中国企业交流，把具备前沿竞争力的中企带到沙特市场，积极探索人工智能技术与沙特产业升级需求相结合的发展空间。

他强调，随着中国现代化产业体系建设的加快，积极融入全球供应链分工体系，更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放格局将带给外资企业新的发展机遇。“我们期待中国在推动数字经济发展、加强金融市场开放、倡导绿色经济等领域进一步深化改革，继续为全球企业创造更多机遇。”

他表示，共建“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”有很多相通之处，沙中在能源转型、高端制造、基建投资等多方面进行了广泛合作，经济互补性日益凸显。“期待中国涌现更多与沙特‘2030愿景’重点关注领域相契合并具备世界一流水平的企业。”

阿吉兰说：“作为一家已在中国市场深耕三十余年的沙特企业，我们认为产业升级、科技创新不仅为中国带来新的增长动力，也为阿吉兰集团与中国各行业龙头企业的交流合作夯实了基础，我们对合作前景充满信心。”

“我们看好中国市场的发展前景，继续投资中国的决心坚定。”阿吉兰说。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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