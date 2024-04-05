人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

驻迪拜总领馆举办欧渤芊总领事到任招待会暨2024斋月团拜会 

2024年04月05日13:01 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网迪拜4月4日电 （记者张志文）4月3日，中国驻迪拜总领馆举办欧渤芊总领事到任招待会暨2024斋月团拜会。驻阿联酋大使张益明、驻迪拜总领事欧渤芊、阿联酋经济部次长阿卜杜拉·萨利赫、迪拜警察总局副总司令哈立德·曼苏尔中将、阿布扎比王室及迪拜、沙迦等领区王室重要成员、政府官员、当地主流媒体、旅阿华侨华人、中资机构、留学生、华文媒体、穆斯林侨胞代表等近400人出席活动。

图为与会嘉宾合影留念。闫梦摄

图为与会嘉宾合影留念。闫梦摄

张益明大使发表讲话指出，近年来，在两国领导人共同关心引领下，中阿关系迎来历史最好时期，成为中国与地区国家关系的典范。今年是中阿建交40周年，新起点上的中阿合作前景广阔、潜力无限。中方愿同阿联酋加大双向奔赴力度，以时不我待的精神推动中阿关系不断取得新发展。张益明大使向欧渤芊总领事履新表示热烈祝贺，相信欧渤芊总领事将带领总领馆全体馆员为中阿关系发展不懈努力，希望大家大力支持欧渤芊总领事的工作，共同推动领区各项工作再上新台阶。

阿卜杜拉次长欢迎欧渤芊总领事履新，表示中阿双方务实合作在各个领域都取得了丰硕成果，阿经济部将继续积极推进中阿经贸务实合作，更好造福两国人民。

欧渤芊总领事表示在中阿建交40周年，也是中华人民共和国成立75周年之际，出任中国驻迪拜第十一任总领事，深感使命光荣，责任重大。总领馆将在驻阿使馆领导下，继续推动双边各领域合作，为中阿战略伙伴关系的发展贡献智慧与力量。

活动现场，张益明大使和欧渤芊总领事与中阿各界来宾亲切交流，现场气氛喜庆祥和。与会侨胞纷纷表示，将在驻阿使领馆的团结带领下，坚定维护民族团结，不断增进两国民间友好，为促进中阿经济文化交流合作添砖加瓦。

(责编：苏缨翔、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部