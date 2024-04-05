人民网迪拜4月4日电 （记者张志文）4月3日，中国驻迪拜总领馆举办欧渤芊总领事到任招待会暨2024斋月团拜会。驻阿联酋大使张益明、驻迪拜总领事欧渤芊、阿联酋经济部次长阿卜杜拉·萨利赫、迪拜警察总局副总司令哈立德·曼苏尔中将、阿布扎比王室及迪拜、沙迦等领区王室重要成员、政府官员、当地主流媒体、旅阿华侨华人、中资机构、留学生、华文媒体、穆斯林侨胞代表等近400人出席活动。

图为与会嘉宾合影留念。闫梦摄

张益明大使发表讲话指出，近年来，在两国领导人共同关心引领下，中阿关系迎来历史最好时期，成为中国与地区国家关系的典范。今年是中阿建交40周年，新起点上的中阿合作前景广阔、潜力无限。中方愿同阿联酋加大双向奔赴力度，以时不我待的精神推动中阿关系不断取得新发展。张益明大使向欧渤芊总领事履新表示热烈祝贺，相信欧渤芊总领事将带领总领馆全体馆员为中阿关系发展不懈努力，希望大家大力支持欧渤芊总领事的工作，共同推动领区各项工作再上新台阶。

阿卜杜拉次长欢迎欧渤芊总领事履新，表示中阿双方务实合作在各个领域都取得了丰硕成果，阿经济部将继续积极推进中阿经贸务实合作，更好造福两国人民。

欧渤芊总领事表示在中阿建交40周年，也是中华人民共和国成立75周年之际，出任中国驻迪拜第十一任总领事，深感使命光荣，责任重大。总领馆将在驻阿使馆领导下，继续推动双边各领域合作，为中阿战略伙伴关系的发展贡献智慧与力量。

活动现场，张益明大使和欧渤芊总领事与中阿各界来宾亲切交流，现场气氛喜庆祥和。与会侨胞纷纷表示，将在驻阿使领馆的团结带领下，坚定维护民族团结，不断增进两国民间友好，为促进中阿经济文化交流合作添砖加瓦。

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