人民网马尼拉4月5日电 （记者樊帆）清明时节，中国驻菲律宾使馆周志勇临时代办率使馆部分外交官赴马尼拉华侨义山集体祭奠抗日华侨英烈。菲律宾华侨善举总会董事长卢祖荫、菲律宾华侨抗日游击支队（华支）老战士吕水涯、华支后裔联谊会会长李向昭，以及菲华商联总会理事长施东方、菲华各界联合会执行副主席赵启平、菲律宾中国商会副会长施永嘉等侨领参加祭奠活动。

清明时节，驻菲使馆外交官和菲华团体代表赴马尼拉华侨义山祭奠抗日华侨英烈。人民网记者 樊帆摄

二战期间，以华支为代表的菲华热血男儿抛头颅洒热血，与菲律宾人民同仇敌忾，顽强抗击日本侵略者。广大旅菲华人华侨与菲律宾人民并肩浴血奋战，为菲律宾民族独立和解放事业做出了不可磨灭的贡献，付出了巨大牺牲。

周代办一行向菲律宾华侨抗日烈士纪念碑、烈士墓等敬献花圈，向菲律宾华侨抗日烈士、抗日老战士们致以崇高敬意，对菲律宾华侨善举总会、华支后裔联合会等团体长期以来为维护相关纪念设施所付出的辛勤努力表示感谢，并向华侨义山和华侨抗日纪念馆捐赠修缮款。

参加活动的菲华团体代表们表示，将永远铭记先烈们为中菲友谊建立的历史功勋，让他们宝贵的英雄精神在新时代发扬光大，愿与菲人民携手共同维护来之不易的和平，共同维护中菲两国的繁荣发展。

中国驻菲律宾使馆周志勇临时代办一行向菲律宾华侨抗日烈士纪念碑、烈士墓等敬献花圈。人民网记者 樊帆摄

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