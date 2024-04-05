新华社北京4月5日电 记者5日从商务部获悉，应美方邀请，商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文于4月2日至5日访美，与美国商务部副部长拉戈共同主持召开中美商贸工作组第一次副部长级会议。双方围绕落实两国元首旧金山会晤和近期通话达成的重要共识，就各自关心的商贸政策问题以及两国工商界提出的具体商业问题进行了客观理性、专业务实的沟通。

王受文表示，中美元首旧金山会晤为两国经贸关系发展指明方向。近期两国元首通话，指示双方工作团队推进商务等领域磋商机制。中美经贸关系应该是两国关系的稳定力量。中方愿与美方共同努力，积极落实两国元首共识，通过中美商贸工作组加强沟通、扩大合作、管控分歧，为两国企业开展贸易投资合作营造良好的环境。王受文重点就美对华加征301关税和相关301调查申请、泛化国家安全、制裁中国企业、修订贸易救济调查规则、双向投资限制、对中国企业不公平待遇等表达关切。

双方同意，两国商务部愿与双方企业保持密切沟通，就企业关注问题进行讨论；共同支持双方举办的贸易投资促进活动，包括进博会、投洽会、中国—加州经贸合作论坛，以及在清洁能源技术、妇女健康等领域的合作活动；加强就产业界关注的具体标准问题进行讨论；探讨加强贸易便利化合作；发挥出口管制信息交流机制作用，加强出口管制领域的沟通交流。应中方邀请，拉戈副部长将于2024年下半年率团访华，与中方共同主持中美商贸工作组第二次副部长级会议。

在美期间，王受文还与美白宫国家经济委员会、财政部、国土安全部、商务部对口官员会见会谈，并与美工商界代表和智库学者进行了广泛的交流。

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