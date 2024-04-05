人民网约翰内斯堡4月5日电 （记者邹松）清明寄相思，鲜花送忠魂。值中坦建交60周年之际，中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队全体队员于4月4日清明节这天来到达累斯萨拉姆市郊祭扫援坦中国专家公墓。

医疗队队长敬献花圈。中国援桑医疗队供图

医疗队队长致词。中国援桑医疗队供图

1970—1976年，5万多名中华民族的优秀儿女，肩负着祖国和人民的重托，他们同坦桑尼亚和赞比亚两国人民携手并肩，修筑了贯通东非和中南非的大动脉坦赞铁路。中国专家公墓里长眠了为修建坦赞铁路和实施其他中坦合作项目而牺牲的70位中国专家，他们永远安息在这片远离故乡的土地上。

医疗队队员默哀。中国援桑医疗队供图

医疗队全体队员们怀着无尽思念的心情，来到公墓前敬献花圈、宣读入党誓词、默哀，在每个墓碑前驻足了解逝者事迹并敬献鲜花，向烈士们致以崇高的敬意。

医疗队合影。中国援桑医疗队供图

负责看守中国专家公墓的坦桑尼亚人罗纳德表示，中国和坦桑尼亚相隔万里，用心照看好中国专家的公墓，让他们远在中国的家人安心，这很重要。因为这不仅是荣誉，更是沉甸甸的责任。

医疗队队员向烈士们献花。中国援桑医疗队供图

医疗队队长蒋国庆在哀悼仪式中表示，坦赞铁路在中坦、中非关系史上树立起不朽丰碑。今天援桑给巴尔医疗队缅怀先烈、铭记历史，就是为了继承和发扬中非人民用鲜血和生命铸就的坦赞铁路精神，让中非友谊薪火相传。今后，全体队员应继承牺牲中国专家的遗志，更好发挥坦赞铁路效用，使之永远成为中非真挚友谊的象征。

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